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Сергей Корниленко: нужны очки, на нас эта ситуация давит

Нападающий "Крыльев Советов" Сергей Корниленко прокомментировал поражение своей команды в матче против ЦСКА (1:2) в двадцать первом туре РФПЛ.

"Во втором тайме мы стали больше атаковать, отодвинули игру на чужую половину поля и создавали моменты впереди. Забили гол, могли забивать еще, но... очков сегодня нет. Обидно. Первый тайм мы провели хуже. Прижимались к своим воротам и давали сопернику много пространства для атак. Возможно, психологический момент. Нужны очки, на нас эта ситуация давит", - цитирует Корниленко пресс-служба клуба.
Теги: Корниленко Крылья Советов ЦСКА
Вчера, 23:33
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