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Игорь Лебедев: Дзюбе нужно помнить, что Аршавин за подобные высказывания поплатился местом в сборной
Игорь Лебедев: Дзюбе нужно помнить, что Аршавин за подобные высказывания поплатился местом в сборной
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КДК рассмотрит использование громкой связи на стадионе "Анжи" и отказ Кверквелии от интервью (2)
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Анатолий Байдачный: Кокорин прибавляет на глазах, не сомневаюсь, что он вернется в сборную (5)
Матчи 21-го тура чемпионата России начнутся с минуты молчания
Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) на официальном сайте организации выразила соболезнования в связи со взрывом в метро Санкт-Петербурга на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт".
"3 апреля в Санкт-Петербурге произошла страшная трагедия – в результате взрыва в метрополитене погибли люди. Российский футбольный союз и Российская футбольная Премьер-Лига выражают самые глубокие соболезнования родным и близким погибших. В это трудное время мы с вами. Крепитесь. Матчи 21-го тура РОСГОССТРАХ Чемпионата России по футболу "Спартак-Москва" - "Оренбург" и "Ростов" - "Краснодар" начнутся с минуты молчания", - говорится в сообщении.
"3 апреля в Санкт-Петербурге произошла страшная трагедия – в результате взрыва в метрополитене погибли люди. Российский футбольный союз и Российская футбольная Премьер-Лига выражают самые глубокие соболезнования родным и близким погибших. В это трудное время мы с вами. Крепитесь. Матчи 21-го тура РОСГОССТРАХ Чемпионата России по футболу "Спартак-Москва" - "Оренбург" и "Ростов" - "Краснодар" начнутся с минуты молчания", - говорится в сообщении.
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