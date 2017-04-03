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Матчи 21-го тура чемпионата России начнутся с минуты молчания

Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) на официальном сайте организации выразила соболезнования в связи со взрывом в метро Санкт-Петербурга на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт".

"3 апреля в Санкт-Петербурге произошла страшная трагедия – в результате взрыва в метрополитене погибли люди. Российский футбольный союз и Российская футбольная Премьер-Лига выражают самые глубокие соболезнования родным и близким погибших. В это трудное время мы с вами. Крепитесь. Матчи 21-го тура РОСГОССТРАХ Чемпионата России по футболу "Спартак-Москва" - "Оренбург" и "Ростов" - "Краснодар" начнутся с минуты молчания", - говорится в сообщении.
Сегодня, 16:27
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(0)
№4 Написал: soloz Россия (Сегодня, 16:57) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Мои соболезнования семьям погибших и раненым.
Регистрация: 14.12.2016
№3 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 16:43) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Игорь Владимирович
Мои соболезнования семьям погибших и раненым.
Надеюсь, ублюдков-террористов найдут.

Спасибо. Все это, на мой взгляд, приурочено к визиту Путина в Питер, вот, мол, Володя, ни хрена ты не можешь сделать. Плюс либерастня вся всполошилась по инету как по заказу... Блин, у меня жена должна была ехать по этой ветке примерно в это время...

Цитата: kruga
Цитата: Игорь Владимирович
Надеюсь, ублюдков-террористов найдут.

найдут и казнят. Прилюдно. Вне зависимости от рассовой, половой и возрастной принадлежности

Хотелось бы...
Регистрация: 9.11.2010
№2 Написал: kruga (Сегодня, 16:39) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Игорь Владимирович
Надеюсь, ублюдков-террористов найдут.

найдут и казнят. Прилюдно. Вне зависимости от рассовой, половой и возрастной принадлежности


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Спартак навсегда!
Регистрация: 4.12.2009
№1 Написал: Игорь Владимирович Н. Москва (Сегодня, 16:35) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Мои соболезнования семьям погибших и раненым.
Надеюсь, ублюдков-террористов найдут.


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«Per aspera ad astra».
Регистрация: 17.08.2007
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