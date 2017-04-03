Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют "Ростов" и "Краснодар"?
Новости партнеров
Лента новостей:
15:37
Цифровая сборная
Цифровая сборная
15:34
Игорь Лебедев: Дзюбе нужно помнить, что Аршавин за подобные высказывания поплатился местом в сборной
Игорь Лебедев: Дзюбе нужно помнить, что Аршавин за подобные высказывания поплатился местом в сборной
11:28
КДК рассмотрит использование громкой связи на стадионе "Анжи" и отказ Кверквелии от интервью (2)
КДК рассмотрит использование громкой связи на стадионе "Анжи" и отказ Кверквелии от интервью (2)
08:59
Николай Трубач: если "Спартак" не станет чемпионом сейчас, то обязательно сделает это в 2018-м (10)
Николай Трубач: если "Спартак" не станет чемпионом сейчас, то обязательно сделает это в 2018-м (10)
02:58
Анатолий Байдачный: Кокорин прибавляет на глазах, не сомневаюсь, что он вернется в сборную (5)
Анатолий Байдачный: Кокорин прибавляет на глазах, не сомневаюсь, что он вернется в сборную (5)
"Зенит" выразил соболезнования в связи со взрывом в метро Петербурга
Петербургский "Зенит" на официальной странице команды в Twitter-е выразил соболезнования в связи со взрывом в метро Санкт-Петербурга на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт".
"Зенит" выражает глубокие соболезнования жертвам взрыва в петербургском метро", - говорится в сообщении.
"Зенит" выражает глубокие соболезнования жертвам взрыва в петербургском метро", - говорится в сообщении.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.