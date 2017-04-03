"Зенит" выразил соболезнования в связи со взрывом в метро Петербурга

Петербургский "Зенит" на официальной странице команды в Twitter-е выразил соболезнования в связи со взрывом в метро Санкт-Петербурга на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт".



"Зенит" выражает глубокие соболезнования жертвам взрыва в петербургском метро", - говорится в сообщении.