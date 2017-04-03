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"Зенит" выразил соболезнования в связи со взрывом в метро Петербурга

Петербургский "Зенит" на официальной странице команды в Twitter-е выразил соболезнования в связи со взрывом в метро Санкт-Петербурга на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт".

"Зенит" выражает глубокие соболезнования жертвам взрыва в петербургском метро", - говорится в сообщении.
Теги: Зенит
Сегодня, 16:37
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4
(0)
№4 Написал: soloz Россия (Сегодня, 16:58) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Мои соболезнования семьям погибших и раненым. sweat
Регистрация: 14.12.2016
№3 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 16:54) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Соболезную...................
.............................
...
Всё в каннун ЧМ....

КТО?....ВЕШАТЬ,,,,,,
Регистрация: 6.09.2013
№2 Написал: garry topor город-герой Москва (Сегодня, 16:49) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Соболезнования родным и близким тех, кто пострадал.
Когда же этих подрывавших мразей закопают то?
Регистрация: 26.06.2008
№1 Написал: rusll (Сегодня, 16:48) #
  • +7
  •  (7)
online
Болеет за:
«Ювентус»
Нет слов , скорбим вместе с тобой Питер!
Регистрация: 2.03.2017
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