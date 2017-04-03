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Болельщиков "Ростова" попросили отказаться от баннеров на матче с "Краснодаром"

Директор по безопасности "Ростова" Виктор Кулешов рассказал, что меры безопасности на матче "Ростов" — "Краснодар" в связи с событиями в Санкт-Петербурге будут ужесточены.

Сегодня на станциях метро Санкт-Петербурга "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремел взрыв. Также болельщиков "Ростова" попросили отказаться от баннеров на матче с "Краснодаром".

"Мы ужесточим сегодня меры безопасности в связи с событиями в Санкт-Петербурге. Довели до всего личного состава информацию. Увеличим количество людей, которые будут обеспечивать безопасность на стадионе. Всё несколько раз перепроверим. Досмотровые мероприятия будут усилены. Сейчас в ближайшее время будет развод полиции, сотрудников ЧОПа, на котором ещё раз проинформируем всех.

Мы поговорили с нашими фанатами и попросили отказаться от всех баннеров на матче с "Краснодаром". Никаких баннеров с поддержкой или чего-то такого. У людей в Санкт-Петербурге трагедия. Мы хотим поддержать их, ведь это наша трагедия тоже, трагедия всей страны", - цитирует Кулешова "Чемпионат.сом".
Теги: Ростов Краснодар
Сегодня, 17:00
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