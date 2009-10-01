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Фанаты "Спартака" отказались от визуальной поддержки в матче с "Оренбургом" в связи с трагедией
В связи с трагическими событиями в петербургском метро, болельщики "Спартака" отказались от всяческой визуальной поддержки на сегодняшнем матче 21-го тура чемпионата России против "Оренбурга", сообщает fratria.ru.
"Питер, держитесь. Мы с вами!
В связи с трагическими событиями в петербургском метро, мы отказываемся от всяческой визуальной поддержки на сегодняшнем матче и первые 5 минут мы проведем в тишине.
Просьба отнестись с пониманием к сложившейся ситуации", – говорится в заявлении фанатов в сообществе "Ультра Север".
Встреча "Спартак" – "Оренбург" пройдет сегодня в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.
"Питер, держитесь. Мы с вами!
В связи с трагическими событиями в петербургском метро, мы отказываемся от всяческой визуальной поддержки на сегодняшнем матче и первые 5 минут мы проведем в тишине.
Просьба отнестись с пониманием к сложившейся ситуации", – говорится в заявлении фанатов в сообществе "Ультра Север".
Встреча "Спартак" – "Оренбург" пройдет сегодня в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.
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