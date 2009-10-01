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Фанаты "Спартака" отказались от визуальной поддержки в матче с "Оренбургом" в связи с трагедией

В связи с трагическими событиями в петербургском метро, болельщики "Спартака" отказались от всяческой визуальной поддержки на сегодняшнем матче 21-го тура чемпионата России против "Оренбурга", сообщает fratria.ru.

"Питер, держитесь. Мы с вами!

В связи с трагическими событиями в петербургском метро, мы отказываемся от всяческой визуальной поддержки на сегодняшнем матче и первые 5 минут мы проведем в тишине.

Просьба отнестись с пониманием к сложившейся ситуации", – говорится в заявлении фанатов в сообществе "Ультра Север".

Встреча "Спартак" – "Оренбург" пройдет сегодня в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.
Теги: Спартак Оренбург
Сегодня, 17:25
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29
(12)
№29 Написал: паровоз (Сегодня, 19:05) #
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online

Спартач23,
https://pbs.twimg.com/media/C
8f4-k9WsAEICTo.jpg
Регистрация: 25.06.2016
№28 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 19:05) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Санкт-Петербург, крепитесь, Поволжье скорбит вместе с Вами! Град Петров всегда был образцом мужества и стойкости для всего человечества. Земля пухом...
Надеюсь, изуверов настигнет скорое возмездие.
Регистрация: 30.11.2013
№27 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 18:55) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Спартач23
tfu,
Коми скорбит с Питером!!!Бро не факт что мусульмане.

Факт, фото уже гуляет по интернету


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№26 Написал: bosov7 Москва (Сегодня, 18:55) #
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online
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: Realist2000
Какой же надо быть тварью,чтобы минусовать на отзывы с соболезнованиями и поддержкой!

Это такие же твари, которые и взорвали. Соболезнование всем.
Регистрация: 21.01.2006
№25 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 18:55) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Скорбим...

Мои соболезнования родным и близким погибших...

Берегите друг друга...


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Чемпион России - 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
Обладатель Кубка России - 1994, 1998, 2003
Регистрация: 2.02.2017
№24 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 18:51) #
  • +2
  •  (2)

Достойно!

Казань скорбит !
Регистрация: 21.09.2015
№23 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 18:42) #
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Молодцы. Очень достойно.
Регистрация: 6.01.2006
№22 Написал: checkmate (Сегодня, 18:34) #
  • +6
  •  (6)

Вечная память,соболезнования родным и близким.
Регистрация: 21.02.2016
№21 Написал: 3toN Полярные Зори (Сегодня, 18:33) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Скорбим. Держитесь...
Регистрация: 26.07.2009
№20 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 18:32) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Держитесь Питерцы. Примите мои искренние соболезнования. Пусть земля погибшим будет пухом и местечко упокой.


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ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№19 Написал: Спартач23 (Сегодня, 18:28) #
  • +3
  •  (5)
online

tfu,
Коми скорбит с Питером!!!Бро не факт что мусульмане.
Регистрация: 17.03.2017
№18 Написал: nami-sv (Сегодня, 18:26) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Держись,Питер!Очень жаль невинных людей.
Регистрация: 9.08.2015
№17 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 18:25) #
  • +9
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Урал
МЫ ВСЕ ГРАЖДАНЕ ОДНОЙ СТРАНЫ!

Мы все граждане одного мира, и без разницы, китайцы, негры, индусы, все мы люди!!! Переживал по поводу любого из терактов, этот переживаю особо больно...

А тем кто их устраивает, еще воздастся - это не религия, это черт знает что. Кучка дегенератов, которые очерняют всех мусульман


--------------------
КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№16 Написал: Realist2000 (Сегодня, 18:18) #
  • +11
  •  (13)

Какой же надо быть тварью,чтобы минусовать на отзывы с соболезнованиями и поддержкой!
Регистрация: 20.03.2017
№15 Написал: utekay Россия (Сегодня, 18:09) #
  • +11
  •  (15)
online
Болеет за:
«Зенит»
молодцы...соболезнования всем...и держаться нужно вместе


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№14 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 17:57) #
  • +15
  •  (19)
Болеет за:
«Зенит»
МЫ ВСЕ ГРАЖДАНЕ ОДНОЙ СТРАНЫ!
Регистрация: 9.01.2015
№13 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 17:53) #
  • +21
  •  (21)
online
Болеет за:
«Спартак»
Скорбим, вместе с Питером и всей Страной...футбол всего лишь игра, а смерть наших сограждан, это - трагедия...
Регистрация: 10.01.2014
№12 Написал: паровоз (Сегодня, 17:51) #
  • +14
  •  (14)
online

Питер, Великий Новгород с вами!
Регистрация: 25.06.2016
№11 Написал: HardWar Спб. (Сегодня, 17:50) #
  • +17
  •  (17)
online
Болеет за:
«Зенит»
Спасибо мужики!
Регистрация: 6.11.2011
№10 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 17:47) #
  • +12
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Правильно.


--------------------
Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010
№9 Написал: XERX - (Сегодня, 17:45) #
  • +18
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
Скорбим вместе!!!
Регистрация: 23.05.2009
№8 Написал: Зенит-Питер Санкт-петербург (Сегодня, 17:43) #
  • +15
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Молодцы! Скорбим...


--------------------
Вперёд Зенит!
Вперед родной!
Вперед за Питер!
Мы с тобой!
Регистрация: 22.03.2017
№7 Написал: СПАРТАК НАВСЕГДА (Сегодня, 17:42) #
  • +17
  •  (17)
online

Искренние соболезнования всем пострадавшим и погибщим.....
Регистрация: 31.03.2008
№6 Написал: korandvik Моск. обл. (Сегодня, 17:36) #
  • +14
  •  (14)

Цитата: tfu
Как бы я плохо не относился к болельщикам Спартак, человечность всегда превыше всего!! молодцы!!!!

Цитата: tfu
Как бы я плохо не относился к болельщикам Спартак, человечность всегда превыше всего!! молодцы!!!!

Дело не в том кто как относится люди погибли, не в чем не повинные.
Соболезнование родным и близким, здоровья выжившим.


--------------------
Истину не знает никто, а правду знает каждый, и у каждого она своя.
Регистрация: 17.03.2008
№5 Написал: Карабас-Барабас (Сегодня, 17:35) #
  • +27
  •  (29)
Болеет за:
«Зенит»
Спасибо! Пока мы едины, мы непобедимы!
Террористы твари!!!!
Регистрация: 5.08.2010
№4 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 17:32) #
  • +19
  •  (21)
online
Болеет за:
«Зенит»
Спасибо всем людям. вне зависимости от клубной принадлежности.
трагично это всё


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№3 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 17:29) #
  • +23
  •  (25)
Болеет за:
«Спартак»
Все верно,по другому и быть не могло!Уверен фаны зенита поступили бы точно так же...Погибшим память,выжившим здоровья.
Регистрация: 3.11.2016
№2 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 17:29) #
  • +22
  •  (24)
online
Болеет за:
«Спартак»
Скорбим вместе!!! Упокой Господь, души невинно убиенных...


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007
№1 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 17:28) #
  • +19
  •  (29)
online
Болеет за:
«Зенит»
Как бы я плохо не относился к болельщикам Спартак, человечность всегда превыше всего!! молодцы!!!!


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
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