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Халк: держись, Петербург! Молюсь за вас

Бывший нападающий "Зенита" Халк выразил соболезнования в связи с трагедией в Санкт-Петербурге.

"Держись, Петербург! Молюсь за вас. Благослови вас Бог", — написал Халк в своем аккаунте в инстаграме.

Согласно имеющейся на данный момент информации, 3 апреля на станциях метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремели взрывы. По предварительным данным, при взрывах погибли 10 человек. Все станции метро в Санкт-Петербурге закрыты на вход и выход. Генпрокуратура признала взрыв в метро терактом, Следственный комитет возбудил уголовное дело.

"Газета.ру"
Теги: Халк
Сегодня, 18:07
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11
(2)
№11 Написал: Бриг (Сегодня, 18:55) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Благодарствуем, Халк , большое ,доброе сердце у тебя......соболезнования родственникам погибшим.. и выздоровления раненым...
Регистрация: 21.11.2016
№10 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 18:48) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Не о том пишите... Земля пухом, тому кто погиб...
Регистрация: 31.05.2016
№9 Написал: olega74 москва (Сегодня, 18:47) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
...
Регистрация: 25.04.2009
№8 Написал: Зенит-Питер Санкт-петербург (Сегодня, 18:40) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Халкуша спасибо!


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Вперёд Зенит!
Вперед родной!
Вперед за Питер!
Мы с тобой!
Регистрация: 22.03.2017
№7 Написал: fc zenit spb-Russia Дудинка (Красноярский край) - Оренбург (Сегодня, 18:40) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Уважения ему!!! Приятно, что легионер, который ранее выступал в России, не забывает о нас. К слову, Андре Виллаш-Боаш и Аксель Витсель также выразили свои соболезнования. И им тоже спасибо!
Регистрация: 19.11.2009
№6 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 18:40) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Спасибо ,отличный футболист,
человек
Регистрация: 3.11.2016
№5 Написал: yuri спб (Сегодня, 18:35) #
  • +9
  •  (9)

У большого футболиста и сердце не меньше.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№4 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 18:33) #
  • +7
  •  (9)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Уважение Халку.


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ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№3 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 18:26) #
  • +10
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
да,уважуха челу!!


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№2 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 18:18) #
  • +14
  •  (14)
Болеет за:
ЦСКА
Вот человек, пожил в Питере и стал своим. Респект Халку.


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
№1 Написал: utekay Россия (Сегодня, 18:08) #
  • +9
  •  (17)
online
Болеет за:
«Зенит»
Живанилду - Человек!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
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