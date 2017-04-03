Халк: держись, Петербург! Молюсь за вас

Бывший нападающий "Зенита" Халк выразил соболезнования в связи с трагедией в Санкт-Петербурге."Держись, Петербург! Молюсь за вас. Благослови вас Бог", — написал Халк в своем аккаунте в инстаграме.Согласно имеющейся на данный момент информации, 3 апреля на станциях метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремели взрывы. По предварительным данным, при взрывах погибли 10 человек. Все станции метро в Санкт-Петербурге закрыты на вход и выход. Генпрокуратура признала взрыв в метро терактом, Следственный комитет возбудил уголовное дело.