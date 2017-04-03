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Роман Павлюченко: настроение перед полуфиналом Кубка боевое

Нападающий "Урала" Роман Павлюченко рассказал о своём самочувствии накануне кубкового матча с "Рубином".

"Настроение хорошее, боевое, нас ждет полуфинал, да и последнюю игру мы выиграли. Состояние нормальное, и физически чувствую себя хорошо, поэтому, если честно, я готов играть и 90 минут, если надо, а это уже тренеру решать, кто и сколько будет играть", - цитирует Павлюченко ТАСС.
Теги: Павлюченко Урал
Сегодня, 18:17
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