Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Юрий Васильков: не надо никого винить в травме Дзагоева

Бывший врач сборной России Юрий Васильков прокомментировал ситуацию с травмой полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева.

"Виноватых здесь искать нельзя. Все заключается в тройственном союзе. Главный тренер – футболист – медицинский штаб. Все мнения взвешиваются, определяется доля риска. И эта тройка нерушимая говорит: да или нет. Не надо тут никого обвинять. Алан и сам рвался в бой. Такова наша спортивная жизнь", - цитирует Василькова "Спорт-Экспресс".
Сегодня, 19:14
Напечатать
0
(3)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.