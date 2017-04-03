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Фанаты "Спартака" отказались от визуальной поддержки в матче с "Оренбургом" в связи с трагедией (32)
Фанаты "Спартака" отказались от визуальной поддержки в матче с "Оренбургом" в связи с трагедией (32)
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Игорь Лебедев: Дзюбе нужно помнить, что Аршавин за подобные высказывания поплатился местом в сборной (1)
Игорь Лебедев: Дзюбе нужно помнить, что Аршавин за подобные высказывания поплатился местом в сборной (1)
Юрий Васильков: не надо никого винить в травме Дзагоева
Бывший врач сборной России Юрий Васильков прокомментировал ситуацию с травмой полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева.
"Виноватых здесь искать нельзя. Все заключается в тройственном союзе. Главный тренер – футболист – медицинский штаб. Все мнения взвешиваются, определяется доля риска. И эта тройка нерушимая говорит: да или нет. Не надо тут никого обвинять. Алан и сам рвался в бой. Такова наша спортивная жизнь", - цитирует Василькова "Спорт-Экспресс".
"Виноватых здесь искать нельзя. Все заключается в тройственном союзе. Главный тренер – футболист – медицинский штаб. Все мнения взвешиваются, определяется доля риска. И эта тройка нерушимая говорит: да или нет. Не надо тут никого обвинять. Алан и сам рвался в бой. Такова наша спортивная жизнь", - цитирует Василькова "Спорт-Экспресс".
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