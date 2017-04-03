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"Зенит" отчитался о социальной и благотворительной деятельности в прошлом сезоне

"Зенит" выпустил серию буклетов с отчетом о социальной и благотворительной деятельности футбольного клуба в сезоне-2015/16, сообщает "Р-Спорт".

Как отмечается в буклете, социальная деятельность клуба делится на четыре направления - спорт, помощь, сохранение наследия и общение. В первый блок входят усилия по развитию детско-юношеских спортивных школ в Санкт-Петербурге и других городах России, развитие академии "Зенита", проведение различных профессиональных и любительских турниров и популяризация футбола. В рамках благотворительной деятельности "Зенита" в прошлом сезоне важное место занял проект "Давай-Давай", который помог собрать более 8 миллионов рублей в пользу детей с тяжелыми заболеваниями. В рамках данного проекта футболисты "Зенита" осваивали для себя новые профессии. Так, Халк попробовал себя в роли уличного танцора и певца, Данни стал парикмахером, а Артем Дзюба поработал кондуктором в трамвае.
Теги: Зенит
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