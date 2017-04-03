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"Локомотив" выразил соболезнования в связи со взрывом в метро Петербурга

"Локомотив" на официальной сайте выразил соболезнования в связи со взрывом в метро Санкт-Петербурга на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт".

"3 апреля в метро Санкт-Петербурга произошла страшная трагедия - в результате теракта погибли люди. ФК "Локомотив" выражает соболезнования родным и близким погибших", - гласит сообщение.
Теги: Локомотив
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