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Алексей Стрепетов: "Зенит" потихоньку набирает обороты

Бывший футболист и тренер "Зенита" Алексей Стрепетов прокомментировал победу подопечных Мирчи Луческу в матче с "Рубином" (2:0).

"Данни с Жулиано очень хорошо взаимодействуют, не дублируют друг с друга. Современный футбол требует с фланга на фланг. У Данни к тому же есть хорошая черта — он разгоняет команду, у него есть отличные связи с Жулиано и Артемом Дзюбой. Это не чисто фланговый игрок, не плеймейкер, как тот же Жулиано, но тот гол, который он соорудил вместе с Александром Кокориным, говорит о его большой роли в "Зените". Кокорин здорово сыграл, в ножку отдал — в лузу положил. А связка Данни с Жулиано еще наберет обороты. Мы все равно видим, что "Зенит" начинает чувствовать свою игру, уже были комбинации, которые говорят об этом. Эрнани провел отличный матч в центре поля, спокойный Николас Ломбертс в отличие от импульсивного Луиша Нету совершил несколько важных перехватов и сыграл надежно вверху, аккуратен Доменико Кришито, постоянно нацелен на атаку Ибрагим Цаллагов. Команда потихоньку набирает обороты", — цитирует Стрепетова"Спорт День за Днем".
Теги: Зенит
Вчера, 23:17
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№2 Написал: fd65 (Вчера, 23:35) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Такое впечатление, что в Питере целая плеяда умалишенных комментаторов и околофутбольных специалистов.... Где он обороты увидел? Камни еще до игры сдались, окопавшись в собственной штрафной....
Регистрация: 3.12.2016
№1 Написал: Лидер (Вчера, 23:20) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Карлсон недоделанный. Скоро пинка отвесим - и будет "Он улетел... В Лозанну. Но обещал там навернуться"
18 матчей из 21 - с результативными судейскими ошибками - и исключительно в их пользу.


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
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