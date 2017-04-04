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"Спартак": футбольный бог наказал "Оренбург" за затяжку времени

"Спартак" после победы над "Оренбургом" (3:2) отметил справедливость победного гола на 95-й минуте, связав его с затяжками времени в исполнении гостей.

"Осознав, что победа улетучивается, спартаковцы бросились на штурм чужих ворот. Удар Промеса с трудом парировал Кержаков, а Зе Луиш с убойной позиции промахнулся. После чего оренбуржцы стали безбожно тянуть время, сбивая темп постоянными падениями.

Но, как гласит известный спартаковский баннер, "Он все видит". Футбольный бог наказал гостей за то, что они устроили в концовке. И Промес на 95-й минуте выступил в роли Глушакова. Получив пас от Ещенко, голландец немного сместился в сторону и нанёс неотразимый удар. Команда и весь красно-белый стадион зашлись от восторга. Победный гол на последних секундах – фирменный знак команды Карреры!" — говорится в отчёте на официальном сайте "Спартака".
Теги: Спартак Оренбург
Сегодня, 00:26
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№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:40) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Та не, Максимка же вчера выдал памлет про - "давайте сделаем ЭТО", ну и сбержали свое слово. Сначала довели мясную братию до предынфарктного состояния и не стали доводить до греха.
Если Федун себе не враг, то лучше бы ему купить в оборону двух классных легов. Иначе снова позор и всеобщее порицание.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: vlees.. (Сегодня, 00:30) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
blush дааа,Квинси лишил газовое недоразумение денег,пусть научатся играть для своих болельщиков,а то играют только когда деньжат пообещают,если бы в каждой игре Оренбург так бился и играл,то давно бы себя обезопасил от зоны вылета,а так желаю им вылета,не должно у нас играть в чемпионате 2 команды у которых один и тот же спонсор,вот увидите как эти петухи лягут под болотный недоклуб,можно даже не смотреть.

А нашим давно уже пора понять, что против нас будут все биться на смерть,даже Томь приедет и будет умирать,такой у нас чемпионат где все выкладываються только против одной команды.
Регистрация: 2.04.2017
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