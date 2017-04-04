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Роман Широков: победа "Спартака" не вызвала никаких эмоций

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков поделился впечатлениями от победы "Спартака" над "Оренбургом" (3:2) в матче 21-го тура РФПЛ.

"Какие эмоции вызвала победа "Спартака"? Никаких. "Спартак" в этом сезоне уже приучил нас к драматичным победам. Четыре или пять матчей команда буквально вырвала в концовке, дожав соперника, – это чемпионский показатель. Теперь всё будет зависеть от ближайших апрельских игр.

По игре "Спартак" не заслуживал такой драматичной концовки. Да, "Оренбург" смотрелся неплохо — особенно в первом тайме, но красно-белые контролировали ход матча и справедливо вели 2:0. Видимо, в этот момент ребята посчитали, что дело сделано, и расслабились на пять минут. "Оренбургу" этого хватило, чтобы дважды воспользоваться своими возможностями и сравнять счёт. Так недолгая расслабленность чуть не стоила "Спартаку" матча. Но, к их чести, красно-белые собрались и вытащили игру. С такими мастерами в атаке это не удивительно – футболистам уровня Промеса достаточно полмомента, чтобы забить", - цитирует Широкова "Чемпионат".
Теги: Спартак Широков Оренбург
Сегодня, 03:12
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