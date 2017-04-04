Роман Широков: победа "Спартака" не вызвала никаких эмоций

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
02:30
Кико Касилья: когда ты хорошо делаешь свою работу, а болельщики тебе потом аплодируют – это очень приятно
Кико Касилья: когда ты хорошо делаешь свою работу, а болельщики тебе потом аплодируют – это очень приятно
00:04
Андрей Пятницкий: руководство "Спартака" должно настораживать количество побед, одержанных на последних минутах (5)
Андрей Пятницкий: руководство "Спартака" должно настораживать количество побед, одержанных на последних минутах (5)
Вчера 23:56
Фоторепортаж с матча "Спартак" - "Оренбург"
Фоторепортаж с матча "Спартак" - "Оренбург"
Вчера 23:43
Александр Самедов: где-то год назад звонили из Китая (3)
Александр Самедов: где-то год назад звонили из Китая (3)
Вчера 23:37
Юрий Газинский: 0:0 считаю справедливым итогом
Юрий Газинский: 0:0 считаю справедливым итогом
Вчера 23:29
Виталий Мутко: РФС поддерживает самостоятельность РФПЛ, но итоговые решения оставит за собой
Виталий Мутко: РФС поддерживает самостоятельность РФПЛ, но итоговые решения оставит за собой
Вчера 23:17
Алексей Стрепетов: "Зенит" потихоньку набирает обороты (2)
Алексей Стрепетов: "Зенит" потихоньку набирает обороты (2)
Вчера 23:14
"Динамо" не будет делать летом много приобретений (3)
"Динамо" не будет делать летом много приобретений (3)
Вчера 23:01
Андреас Гранквист: Поле было ужасное. Я не понимаю, как в таких условиях назначают матчи (1)
Андреас Гранквист: Поле было ужасное. Я не понимаю, как в таких условиях назначают матчи (1)
Вчера 22:51
Андрей Червиченко: у "Спартака" всё как всегда: фарт и благосклонность судьи, ничего нового (43)
Андрей Червиченко: у "Спартака" всё как всегда: фарт и благосклонность судьи, ничего нового (43)
Вчера 22:47
Роман Широков: по чемпионству, мне кажется, вопросов нет (8)
Роман Широков: по чемпионству, мне кажется, вопросов нет (8)
Вчера 22:36
Роман Зобнин: чемпионский фарт? Мы сплотились как коллектив, поэтому нам везёт (ВИДЕО) (5)
Роман Зобнин: чемпионский фарт? Мы сплотились как коллектив, поэтому нам везёт (ВИДЕО) (5)
Вчера 22:17
Роберт Евдокимов: сегодня за 90 минут я узнал от болельщиков "Спартака" все про "Оренбург", "Зенит", Дзюбу (29)
Роберт Евдокимов: сегодня за 90 минут я узнал от болельщиков "Спартака" все про "Оренбург", "Зенит", Дзюбу (29)
Вчера 22:07
Роберт Евдокимов: я судейством очень недоволен (43)
Роберт Евдокимов: я судейством очень недоволен (43)
Вчера 22:06
Игорь Шалимов: в целом доволен результатом
Игорь Шалимов: в целом доволен результатом
Вчера 21:29
"Спартак" добыл трудовую победу над "Оренбургом" (192)
"Спартак" добыл трудовую победу над "Оренбургом" (192)
Вчера 21:26
"Ростов" и "Краснодар" не забили голов (8)
"Ростов" и "Краснодар" не забили голов (8)
Вчера 21:08
Фабио Капелло: Месси - футбольный Паваротти
Фабио Капелло: Месси - футбольный Паваротти
Роман Широков: победа "Спартака" не вызвала никаких эмоций
Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков поделился впечатлениями от победы "Спартака" над "Оренбургом" (3:2) в матче 21-го тура РФПЛ.
"Какие эмоции вызвала победа "Спартака"? Никаких. "Спартак" в этом сезоне уже приучил нас к драматичным победам. Четыре или пять матчей команда буквально вырвала в концовке, дожав соперника, – это чемпионский показатель. Теперь всё будет зависеть от ближайших апрельских игр.
По игре "Спартак" не заслуживал такой драматичной концовки. Да, "Оренбург" смотрелся неплохо — особенно в первом тайме, но красно-белые контролировали ход матча и справедливо вели 2:0. Видимо, в этот момент ребята посчитали, что дело сделано, и расслабились на пять минут. "Оренбургу" этого хватило, чтобы дважды воспользоваться своими возможностями и сравнять счёт. Так недолгая расслабленность чуть не стоила "Спартаку" матча. Но, к их чести, красно-белые собрались и вытащили игру. С такими мастерами в атаке это не удивительно – футболистам уровня Промеса достаточно полмомента, чтобы забить", - цитирует Широкова "Чемпионат".
"Какие эмоции вызвала победа "Спартака"? Никаких. "Спартак" в этом сезоне уже приучил нас к драматичным победам. Четыре или пять матчей команда буквально вырвала в концовке, дожав соперника, – это чемпионский показатель. Теперь всё будет зависеть от ближайших апрельских игр.
По игре "Спартак" не заслуживал такой драматичной концовки. Да, "Оренбург" смотрелся неплохо — особенно в первом тайме, но красно-белые контролировали ход матча и справедливо вели 2:0. Видимо, в этот момент ребята посчитали, что дело сделано, и расслабились на пять минут. "Оренбургу" этого хватило, чтобы дважды воспользоваться своими возможностями и сравнять счёт. Так недолгая расслабленность чуть не стоила "Спартаку" матча. Но, к их чести, красно-белые собрались и вытащили игру. С такими мастерами в атаке это не удивительно – футболистам уровня Промеса достаточно полмомента, чтобы забить", - цитирует Широкова "Чемпионат".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.