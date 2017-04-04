Владислав Радимов: страх сменился злостью. Вы кого хотите запугать?

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов выразил соболезнованиям семьям жертв теракта в Санкт-Петербурге."В новостях – искореженный вагон, кровь на лицах, цифры погибших, раненных... Испуг – вдруг под землей остался кто-то из своих? Страх быстро сменился злостью – не дождетесь! Вы кого хотите запугать? Мой город пережил блокаду – но остался несломленным! И сегодняшняя трагедия только сплотила.Люди оказались высшей пробы. Болельщики "Спартака", самые непримиримые враги "Зенита", перед игрой своей команды с "Оренбургом" растягивают баннер: "Безмерна боль, что рвет сердца на части. Питер, скорбим!" И это – по-человечески. Как и поток людей, идущих с цветами на Сенную. Как и предложения автомобилистов – бесплатного провоза по городу...И такси, предлагающие на улицах бабушкам и дедам довести до дома – тоже бесплатно. Везут всех, просто здесь – с особой настойчивостью. И дальше и кругом – бескорыстная человеческая помощь. Сочувствие и скорбь. Боль и вера: будем жить! И побеждать!И надеемся, что нам удастся взглянуть в глаза тех сволочей, кто задумал и устроил кровавую драму. Соболезнования близким и родным погибших. Земляки, покойтесь с миром!" – написал Радимов.