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Владислав Радимов: страх сменился злостью. Вы кого хотите запугать?

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов выразил соболезнованиям семьям жертв теракта в Санкт-Петербурге.

"В новостях – искореженный вагон, кровь на лицах, цифры погибших, раненных... Испуг – вдруг под землей остался кто-то из своих? Страх быстро сменился злостью – не дождетесь! Вы кого хотите запугать? Мой город пережил блокаду – но остался несломленным! И сегодняшняя трагедия только сплотила.

Люди оказались высшей пробы. Болельщики "Спартака", самые непримиримые враги "Зенита", перед игрой своей команды с "Оренбургом" растягивают баннер: "Безмерна боль, что рвет сердца на части. Питер, скорбим!" И это – по-человечески. Как и поток людей, идущих с цветами на Сенную. Как и предложения автомобилистов – бесплатного провоза по городу...

И такси, предлагающие на улицах бабушкам и дедам довести до дома – тоже бесплатно. Везут всех, просто здесь – с особой настойчивостью. И дальше и кругом – бескорыстная человеческая помощь. Сочувствие и скорбь. Боль и вера: будем жить! И побеждать!

И надеемся, что нам удастся взглянуть в глаза тех сволочей, кто задумал и устроил кровавую драму. Соболезнования близким и родным погибших. Земляки, покойтесь с миром!" – написал Радимов.
Теги: Радимов
Сегодня, 03:54
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