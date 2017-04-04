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Илья Кутепов: Дзюба прав – у нас много тех, кто вдруг стал экспертами в футболе

Защитник "Спартака" Илья Кутепов поддержал нападающего "Зенита" Артема Дзюбу в его словах о "диванных экспертах".

"Безусловно, слышал об этом. Считаю, что Артем прав. По сути у нас много таких людей, которые вдруг неожиданно стали экспертами в футболе, во всем разбираются и все знают. Но это не моя тема, поэтому не буду об этом говорить. Раз Дзюба так считает, пусть так и будет. В чем-то я с ним согласен", – цитирует Кутепова Матч ТВ.
Теги: Кутепов Дзюба
Сегодня, 04:23
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№1 Написал: ЦОДД Сибирия (Сегодня, 04:55) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Илья и Артем уважение вызывают, что по игре, что по поведению. Молодые ребята , самостоятельные, не закомплексованные. Сами своим трудом делают себя. Успехов им.
Регистрация: 21.01.2016
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