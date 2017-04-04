Роберт Евдокимов: очень обидно пропускать такие голы и проигрывать в таком матче

Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов выразил мнение, что арбитр Артём Чистяков компенсировал слишком много времени ко второму тайму матча оренбургской команды со "Спартаком" (2:3) в 21-м туре РФПЛ."Мы не подавлены. Ребятам ничего не говорил, и слов нет - пятая добавленная минута, очень обидно пропускать такие голы и проигрывать в таком матче. Думаю, судьи должны были добавить меньше времени", - сказал Евдокимов в эфире телеканала "Наш футбол".