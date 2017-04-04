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Роберт Евдокимов: очень обидно пропускать такие голы и проигрывать в таком матче

Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов выразил мнение, что арбитр Артём Чистяков компенсировал слишком много времени ко второму тайму матча оренбургской команды со "Спартаком" (2:3) в 21-м туре РФПЛ.

"Мы не подавлены. Ребятам ничего не говорил, и слов нет - пятая добавленная минута, очень обидно пропускать такие голы и проигрывать в таком матче. Думаю, судьи должны были добавить меньше времени", - сказал Евдокимов в эфире телеканала "Наш футбол".
Теги: Евдокимов Оренбург Спартак
Сегодня, 04:16
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№1 Написал: ачуда (Сегодня, 05:32) #
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Благо еще в Амкаре при Черчесове валялся по полю выжидая ничейку. Так подло вести себя нельзя не по мужски. Вот и бумеранг вернулся по справедливости. Каррере нужно пересмотреть игроков и тактику игры в защите, всадников без головы и вальяжных на лавку для ума.
Регистрация: 1.02.2017
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