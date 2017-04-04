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Валерий Карпин: Кокорин сыграл неплохо? В оборону он возвращался пешком

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин прокомментировал игру нападающего "Зенита" Александра Кокорина, который отметился результативной передачей в матче 21-го тура РФПЛ с "Рубином" (2:0).

"Все говорят, что Кокорин сыграл неплохо. Да, он сыграл в «стенку» в эпизоде с голом Данни. Но давайте вспомним начало второго тайма матча с "Рубином" и возвраты Кокорина в оборону. Я бы сказал, он не не добегал, а не доходил. Он возвращался назад пешком. Данни слева возвращается, а Кокорин идет пешком. Впереди остается один нападающий в схеме 4-2-3-1. Мы это видим на примере Данни. В скором времени его и заменили", — цитирует Карпина Матч ТВ.
Теги: Карпин Кокорин Зенит
Сегодня, 06:37
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№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 06:48) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Зачем баловню судьбы возвращаться в оборону, он ведь и забыл уже как это делается.
Вот Зина взяла себе дорогостоящий груз, и помощи немного и продать уже больше некому.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

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