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Андрей Федун: у нас тишина до окончания чемпионата

Член совета директоров "Спартака" Андрей Федун поделился мыслями после матча 21-го тура против "Оренбурга" (3:2).

"У нас тишина до окончания чемпионата. Давайте подождём, а потом мы вам наговорим кучу всего. А сейчас можно сказать, что мы победили, и это прекрасно. Всё", – приводит слова Федуна "Матч ТВ".
Теги: Федун Спартак
Сегодня, 07:31
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4
(0)
№4 Написал: mustang (Сегодня, 08:50) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
все по делу
Регистрация: 23.12.2015
№3 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 08:45) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
грамотное решение...
Регистрация: 3.11.2016
№2 Написал: safonas (Сегодня, 08:39) #
  • +1
  •  (1)
online

правильно сказал, не нужно шапкозадирательских высказываний


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№1 Написал: FedorFedorych Ладыжин (Сегодня, 07:43) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Логично.
Регистрация: 18.02.2012
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