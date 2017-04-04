Доменико Кришито: я был в нескольких сотнях метров от места взрыва в метро Петербурга

Защитник "Зенита" Доменико Кришито рассказал, что находился поблизости в момент взрыва в метро Санкт-Петербурга.В Санкт-Петербурге днём, 3 апреля, в поезде метро на перегоне от станции "Сенная площадь" до "Технологического института" произошёл взрыв. Погибли 10 человек, около 50 ранены."Я был в нескольких сотнях метров от места взрыва, сидел в ресторане. Тогда я ещё не понял, что именно случилось. Потом пришёл домой, включил телевизор и узнал новости", — приводит слова Кришито Goal.