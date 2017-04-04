Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
"Спартак" снова стал самой посещаемой командой тура
Несмотря на холодную погоду и снегопад матч "Спартак" — "Оренбург" собрал на трибунах стадиона "Открытие Арена" 25 694 болельщика, сообщает официальный сайт столичной команды. Встреча красно-белых с уральцами стала самой посещаемой в 21-м туре Премьер-Лиги.
"Спартак" уже в четырнадцатый раз в ходе чемпионата становится самой популярной командой у зрителей. Всего с начала сезона игры с участием красно-белых вживую увидели 484 196 болельщиков. На одиннадцати домашних матчах команды побывали 331 576 человек, а на десяти гостевых — 152 620.
"Спартак" уже в четырнадцатый раз в ходе чемпионата становится самой популярной командой у зрителей. Всего с начала сезона игры с участием красно-белых вживую увидели 484 196 болельщиков. На одиннадцати домашних матчах команды побывали 331 576 человек, а на десяти гостевых — 152 620.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.