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"Спартак" снова стал самой посещаемой командой тура

Несмотря на холодную погоду и снегопад матч "Спартак" — "Оренбург" собрал на трибунах стадиона "Открытие Арена" 25 694 болельщика, сообщает официальный сайт столичной команды. Встреча красно-белых с уральцами стала самой посещаемой в 21-м туре Премьер-Лиги.

"Спартак" уже в четырнадцатый раз в ходе чемпионата становится самой популярной командой у зрителей. Всего с начала сезона игры с участием красно-белых вживую увидели 484 196 болельщиков. На одиннадцати домашних матчах команды побывали 331 576 человек, а на десяти гостевых — 152 620.
Теги: Спартак
Сегодня, 17:05
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№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 17:43) #
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Болеет за:
«Сибирь»
А где голубое шапито с 15-тью миллионами?


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Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
Регистрация: 17.10.2016
№3 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 17:40) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
И это в понедельник вечером при плохой погоде.
Че там нам Левада на ВЦИОМила?
Бомжы самые популярные? laughing
Регистрация: 22.09.2007
№2 Написал: vlees.. (Сегодня, 17:34) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Кстати Гинер опять округляет себе посещаемость?ровно 11 было с томью,ровно 14 с крыльями,интересно:)
Регистрация: 2.04.2017
№1 Написал: _бояра_ (Сегодня, 17:08) #
  • +6
  •  (10)
online

кто бы сомневался
Регистрация: 10.02.2017
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