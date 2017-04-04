Анхель Вилькер: футболистам "Терека" нужно работать и исправлять свои ошибки

Защитник "Терека" Анхель Вилькер отметил, что грозненцам нужно работать над ошибками.- Мы не довольны ничейным результатом, хотели выиграть. Но ничья это хороший итог, у нас был сильный соперник и играть на искусственном поле в такой холод было непросто.- Да, было сложно. Но я постарался хорошо восстановиться и был в неплохой форме.- Нужно больше работать и исправлять свои ошибки.- Это не может радовать. Мы знаем задачи клуба, хотим всегда побеждать и бороться за высокие места. Будем думать только о победе в следующей игре.