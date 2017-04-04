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Анхель Вилькер: футболистам "Терека" нужно работать и исправлять свои ошибки
Защитник "Терека" Анхель Вилькер отметил, что грозненцам нужно работать над ошибками.
- Анхель, анализируя прошедшую накануне игру с "Амкаром", довольны ничейным результатом или думали о большем?
- Мы не довольны ничейным результатом, хотели выиграть. Но ничья это хороший итог, у нас был сильный соперник и играть на искусственном поле в такой холод было непросто.
- Вы играли после долгого перелёта из Чили, не было проблем с акклиматизацией?
- Да, было сложно. Но я постарался хорошо восстановиться и был в неплохой форме.
- В этом сезоне редко удаётся сыграть на ноль, хотя ещё в прошлом сезоне команда мало пропускала...
- Нужно больше работать и исправлять свои ошибки.
- Этой весной "Терек" ещё не выигрывал. Сами, наверное, переживаете по этому поводу?
- Это не может радовать. Мы знаем задачи клуба, хотим всегда побеждать и бороться за высокие места. Будем думать только о победе в следующей игре.
ФК "Терек"
- Анхель, анализируя прошедшую накануне игру с "Амкаром", довольны ничейным результатом или думали о большем?
- Мы не довольны ничейным результатом, хотели выиграть. Но ничья это хороший итог, у нас был сильный соперник и играть на искусственном поле в такой холод было непросто.
- Вы играли после долгого перелёта из Чили, не было проблем с акклиматизацией?
- Да, было сложно. Но я постарался хорошо восстановиться и был в неплохой форме.
- В этом сезоне редко удаётся сыграть на ноль, хотя ещё в прошлом сезоне команда мало пропускала...
- Нужно больше работать и исправлять свои ошибки.
- Этой весной "Терек" ещё не выигрывал. Сами, наверное, переживаете по этому поводу?
- Это не может радовать. Мы знаем задачи клуба, хотим всегда побеждать и бороться за высокие места. Будем думать только о победе в следующей игре.
ФК "Терек"
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