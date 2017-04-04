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Российские телеканалы отказываются приобретать права на трансляцию матчей КК-2017 и ЧМ-2018 (1)
Максим Боков: не назвал бы тактическую схему Гончаренко оборонительной
Экс-защитник ЦСКА и "Зенита" Максим Боков поделился мнением об игре армейцев под руководством Виктора Гончаренко.
"Тактика немного поменялась, но требования к игрокам остались те же. При любой модели нужно играть в футбол, и делать это правильно. Важнее всего то, что отношение к делу со стороны футболистов осталось профессиональным. Вопрос о впечатлениях от игры ЦСКА, прежде всего, надо задавать болельщикам, но лично я не назвал бы тактическую схему Гончаренко оборонительной. Подключения двух крайних защитников вперед способствуют увеличению количества футболистов в атаке. Однозначно укрепился центр поля, в обороне теперь стало три центральных защитника. ЦСКА в прошедшем туре пропустил впервые за долгое время. Это о чем-то говорит.
Насколько мешает армейцам отсутствие результативных нападающих? Хотел бы напомнить, что ЦСКА и раньше удачно решал проблему атаки, когда не играл Сейду Думбия и был травмирован Вагнер Лав. Команда обходилась, по сути, без центральных нападающих, однако находила резервы. Забивала голы, побеждала, зарабатывала чемпионство. Сейчас тоже не имеет смысла жаловаться, что нет острых нападающих. Да, пока ситуация такова, зато другие игроки смело берут лидерство в свои руки. Казалось бы, Алексей Ионов действует на острие, но если приглядеться, то видно, что он все время атакует из глубины — неожиданно для соперника", - цитирует Бокова "Спорт день за днем".
"Тактика немного поменялась, но требования к игрокам остались те же. При любой модели нужно играть в футбол, и делать это правильно. Важнее всего то, что отношение к делу со стороны футболистов осталось профессиональным. Вопрос о впечатлениях от игры ЦСКА, прежде всего, надо задавать болельщикам, но лично я не назвал бы тактическую схему Гончаренко оборонительной. Подключения двух крайних защитников вперед способствуют увеличению количества футболистов в атаке. Однозначно укрепился центр поля, в обороне теперь стало три центральных защитника. ЦСКА в прошедшем туре пропустил впервые за долгое время. Это о чем-то говорит.
Насколько мешает армейцам отсутствие результативных нападающих? Хотел бы напомнить, что ЦСКА и раньше удачно решал проблему атаки, когда не играл Сейду Думбия и был травмирован Вагнер Лав. Команда обходилась, по сути, без центральных нападающих, однако находила резервы. Забивала голы, побеждала, зарабатывала чемпионство. Сейчас тоже не имеет смысла жаловаться, что нет острых нападающих. Да, пока ситуация такова, зато другие игроки смело берут лидерство в свои руки. Казалось бы, Алексей Ионов действует на острие, но если приглядеться, то видно, что он все время атакует из глубины — неожиданно для соперника", - цитирует Бокова "Спорт день за днем".
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