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Российские телеканалы отказываются приобретать права на трансляцию матчей КК-2017 и ЧМ-2018 (1)
Роман Широков: можно подумать, "Спартак" бы не валялся и не тянул время при счёте 2:1
Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков ответил на вопрос о затяжке времени в исполнении игроков "Оренбурга" в конце выездного матча 21-го тура РФПЛ со "Спартаком" (2:3).
"Можно подумать, "Спартак" бы не валялся и не тянул время, если бы вёл 2:1 в концовке. Это нормальное явление. Не заметил какого-то особенно неспортивного поведения "Оренбурга". Другое дело – игроки "Оренбурга" сами себе привезли гол в концовке, но это меня не касается, тренер расскажет им, что не получилось. Но мне показалось, что проблем в концовке можно было избежать, если бы некоторые игроки действовали иначе", - цитирует Широкова "Чемпионат.сом".
"Можно подумать, "Спартак" бы не валялся и не тянул время, если бы вёл 2:1 в концовке. Это нормальное явление. Не заметил какого-то особенно неспортивного поведения "Оренбурга". Другое дело – игроки "Оренбурга" сами себе привезли гол в концовке, но это меня не касается, тренер расскажет им, что не получилось. Но мне показалось, что проблем в концовке можно было избежать, если бы некоторые игроки действовали иначе", - цитирует Широкова "Чемпионат.сом".
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