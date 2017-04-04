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Роман Широков: можно подумать, "Спартак" бы не валялся и не тянул время при счёте 2:1

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков ответил на вопрос о затяжке времени в исполнении игроков "Оренбурга" в конце выездного матча 21-го тура РФПЛ со "Спартаком" (2:3).

"Можно подумать, "Спартак" бы не валялся и не тянул время, если бы вёл 2:1 в концовке. Это нормальное явление. Не заметил какого-то особенно неспортивного поведения "Оренбурга". Другое дело – игроки "Оренбурга" сами себе привезли гол в концовке, но это меня не касается, тренер расскажет им, что не получилось. Но мне показалось, что проблем в концовке можно было избежать, если бы некоторые игроки действовали иначе", - цитирует Широкова "Чемпионат.сом".
Теги: Широков Спартак Оренбург
Сегодня, 19:17
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№2 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 19:23) #
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Болеет за:
«Спартак»
Мяч надо уметь держать, а не валяться на поле трупами


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Чемпион России - 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
Обладатель Кубка России - 1994, 1998, 2003
Регистрация: 2.02.2017
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 19:19) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
тянули бы. но куда как культурно. Спартак уже играл на удержание минималнього преимущества в этом сезоне. и никакого бля...ского поведения, замечено не было


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
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