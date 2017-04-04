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Арбитр из Петербурга Сергей Лапочкин обслужит матч "Спартак" - "Уфа"

Назначены арбитры и инспекторы на 1/2 финала Кубка России по футболу.

8 апреля (суббота)

"Зенит" – "Анжи": судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе (Москва), Рафаэль Ильясов (Казань); резервный судья – Сергей Куликов (Саранск); инспектор – Александр Колобаев (Москва).

"Терек" – "Арсенал": судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор матча – Юрий Баскаков (Москва).

"Крылья Советов" – "Амкар": судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Тихон Калугин (Москва), Ринат Деушев (Москва); резервный судья – Павел Шадыханов (Москва); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).

9 апреля (воскресенье)

"Уфа" – "Спартак": судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Александр Шимарыгин (Сосновый Бор); резервный судья – Игорь Панин (Московская область); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).

"Краснодар" – ЦСКА: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы); Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

"Локомотив" – "Ростов": судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Алексей Еськов (Москва); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).

10 апреля (понедельник)

"Урал" – "Оренбург": судья – Евгений Турбин (Москва); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).

"Томь" – "Рубин": судья – Артем Чистяков (Азов); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).

РФС
Теги: Зенит Спартак ЦСКА
Сегодня, 20:45
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17
(3)
№17 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 21:05) #
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online

Цитата: Bang-bang


Питерское СМИ: На «Зенит» вновь назначен арбитр из Московской области


Так они же сами просили на домашние матчи назначать...

А почему из города, где ОДНА команда, в туре работает аж ТРИ арбитра?????
Регистрация: 26.01.2007
№16 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 21:05) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Bang-bang
Питерское СМИ: На «Зенит» вновь назначен арбитр из Московской области flushed

http://www.sportsdaily.ru/new
s/na-zenit-vnov-naznachen-arb
itr-iz-moskovskoj-oblasti


Их на дубле с Владивостока не устроил. Дальше от Москвы можно ещё с Антарктиды пингвинов пригласить.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008
№15 Написал: trent (Сегодня, 21:05) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
да покуй на судей, играть надо и всё будет ровно...


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№14 Написал: Распутин (Сегодня, 21:04) #
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online

Цитата: utekay
пшёл нах

констанцЫя... не торопись... подмойся что ли для начала... мы тебя будем сегодня хороводить...
Регистрация: 2.04.2017
№13 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:00) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Распутин
щеглов... расслабься..

это ты любовнику своему так говоришь?
пшёл нах, педрило


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№12 Написал: lisenok Иваново (Сегодня, 21:00) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
utekay,
Самокритично.
Регистрация: 21.08.2012
№11 Написал: vlees.. (Сегодня, 20:59) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Помню как Лапочник нас с Ростовом убил в том году,начинается короче:)
Регистрация: 2.04.2017
№10 Написал: Распутин (Сегодня, 20:58) #
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online

Цитата: utekay
свинство не пройдёт! angry

щеглов... расслабься... ты уже на сайте..
Регистрация: 2.04.2017
№9 Написал: lisenok Иваново (Сегодня, 20:58) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
CSKA085,

О Краснодаре бы думал...
Регистрация: 21.08.2012
№8 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:56) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
свинство не пройдёт! angry


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№7 Написал: vlees.. (Сегодня, 20:54) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
А на Краснодар-цска назначали Иванова,бомжи решили сразу убить 2 команды,думаю Каррере надо придержать Фернандо на скамейке,уверен эта питерская мразь будет делать все чтобы показать ему желтую,чтобы он пропустил игру против бомжей.
Регистрация: 2.04.2017
№6 Написал: Bang-bang (Сегодня, 20:53) #
  • +1
  •  (3)
online

Питерское СМИ: На «Зенит» вновь назначен арбитр из Московской области flushed

http://www.sportsdaily.ru/new
s/na-zenit-vnov-naznachen-arb
itr-iz-moskovskoj-oblasti
Регистрация: 22.03.2017
№5 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 20:53) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Опять питерский на Уфу. smile


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
№4 Написал: Распутин (Сегодня, 20:51) #
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  •  (4)
online

Цитата: vermis_64
Этот добавит 10 минут.

игоряшка... ты уже вылез из под куста...?
Регистрация: 2.04.2017
№3 Написал: CSKA085 Москва (Сегодня, 20:50) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
ждем массовую истерию) а Уфа и без судьи 3 очка возьмет
Регистрация: 20.08.2015
№2 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 20:49) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
БОМБА!!!! РуФу умеет приподносить новости!))
Регистрация: 28.01.2016
№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:49) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Этот добавит 10 минут.
Регистрация: 23.08.2016
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