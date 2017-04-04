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Дмитрий Сенников: я хорошо отношусь к видеоповторам
Экс-игрок "Локомотива" Дмитрий Сенников поделился своим мнением о введении видеповторов в футболе.
"Я хорошо отношусь к видеоповторам, если это не будет затягивать игру. Если будет оперативная подсказка от видеоассистента. Сравнение с хоккеем? Футбол – более динамичная игра, чем хоккей. Что касается пенальти, эти решения должны принимать сами арбитры", – сказал Сенников в эфире радио "Спорт FM".
"Я хорошо отношусь к видеоповторам, если это не будет затягивать игру. Если будет оперативная подсказка от видеоассистента. Сравнение с хоккеем? Футбол – более динамичная игра, чем хоккей. Что касается пенальти, эти решения должны принимать сами арбитры", – сказал Сенников в эфире радио "Спорт FM".
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