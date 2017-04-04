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Натан Бартфельд: Юсупов не должен был получать красную карточку
Бывший судейский инспектор ФИФА и УЕФА Натан Бартфельд в эфире программы "Свисток" выразил мнение, что полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова надо было удалять на второй минуте матча с "Уфой" (1:0), а полузащитник "Зенита" Артур Юсупов был ошибочно удалён с поля за вторую жёлтую карточку в игре с "Рубином" (2:0).
"На второй минуте Тарасов опоздал к мячу, и здесь нет другого решения, кроме как удаление. Судья не дал оценки этому эпизоду и не показал красной карточки. Дмитрий сам недавно был травмирован и решил вот так удружить коллеге? Игорь Денисов в концовке тоже жёстко пошёл в стык, и там минимум жёлтая карточка — я бы назвал это нарушением на жирную оранжевую.
Вторая карточка Юсупова? Я и нарушения не вижу. Юсупов не должен был получать красную карточку. Угрозы здоровью не было, и игрок "Рубина" сам шёл головой вниз. Неважно, какую позицию занимал арбитр. Он грубо ошибся — надо было продолжать игру", — сказал Бартфельд.
"Чемпионат.сом"
"На второй минуте Тарасов опоздал к мячу, и здесь нет другого решения, кроме как удаление. Судья не дал оценки этому эпизоду и не показал красной карточки. Дмитрий сам недавно был травмирован и решил вот так удружить коллеге? Игорь Денисов в концовке тоже жёстко пошёл в стык, и там минимум жёлтая карточка — я бы назвал это нарушением на жирную оранжевую.
Вторая карточка Юсупова? Я и нарушения не вижу. Юсупов не должен был получать красную карточку. Угрозы здоровью не было, и игрок "Рубина" сам шёл головой вниз. Неважно, какую позицию занимал арбитр. Он грубо ошибся — надо было продолжать игру", — сказал Бартфельд.
"Чемпионат.сом"
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