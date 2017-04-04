Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Натан Бартфельд: думаю, контакт Рамиреса и Гацкана - это пенальти и жёлтая карточка

Бывший судейский инспектор ФИФА и УЕФА Натан Бартфельд в эфире программы "Свисток" высказал своё мнение о спорном эпизоде в штрафной "Краснодара" с участием защитника "быков" Кристиана Рамиреса и полузащитника "Ростова" Александра Гацкана.

На 46-й минуте краснодарец сначала коснулся мяча, а затем попадал ногой в соперника. Судья не дал пенальти, матч 21-го тура РФПЛ закончился со счётом 0:0.

"Рамирес с высочайшей поднятой ногой идёт к мячу. Нога игрока "Краснодара" попадает в живот Гацкану, который мне сказал, что у него болит это место до сих пор. Сначала краснодарец играет в мяч, но где его нога? Даже если бы не было контакта, должен назначаться свободный. Я считаю, что это 11-метровый удар и жёлтая карточка. Были безрассудные действия", - цитирует Бартфельда "Чемпионат.сом".
Теги: Гацкан Краснодар Ростов
Вчера, 23:18
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: бородач счётная палата (Вчера, 23:36) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Динамо» М
Приказы не обсуждают,их выполняют - Ростов и Краснодар потенциальные претенденты на призовые места,кстати они своей игрой это доказывали не один раз -- а на хрена они нужны в борьбе за чемпионство?а?Вот и преследует ничейка эти команды,а тройка Московско-Питерской группы все дальше и дальше, отдаление с пробелом ,примерно как столицы от провинций..В принципе по нашей жизни так и должно быть --холопы становятся чемпионами очень редко,потому они и холопы..
PS -Вот уже какой то боярский жополиз минус поставил..а за что?


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.