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Натан Бартфельд: думаю, контакт Рамиреса и Гацкана - это пенальти и жёлтая карточка
Бывший судейский инспектор ФИФА и УЕФА Натан Бартфельд в эфире программы "Свисток" высказал своё мнение о спорном эпизоде в штрафной "Краснодара" с участием защитника "быков" Кристиана Рамиреса и полузащитника "Ростова" Александра Гацкана.
На 46-й минуте краснодарец сначала коснулся мяча, а затем попадал ногой в соперника. Судья не дал пенальти, матч 21-го тура РФПЛ закончился со счётом 0:0.
"Рамирес с высочайшей поднятой ногой идёт к мячу. Нога игрока "Краснодара" попадает в живот Гацкану, который мне сказал, что у него болит это место до сих пор. Сначала краснодарец играет в мяч, но где его нога? Даже если бы не было контакта, должен назначаться свободный. Я считаю, что это 11-метровый удар и жёлтая карточка. Были безрассудные действия", - цитирует Бартфельда "Чемпионат.сом".
На 46-й минуте краснодарец сначала коснулся мяча, а затем попадал ногой в соперника. Судья не дал пенальти, матч 21-го тура РФПЛ закончился со счётом 0:0.
"Рамирес с высочайшей поднятой ногой идёт к мячу. Нога игрока "Краснодара" попадает в живот Гацкану, который мне сказал, что у него болит это место до сих пор. Сначала краснодарец играет в мяч, но где его нога? Даже если бы не было контакта, должен назначаться свободный. Я считаю, что это 11-метровый удар и жёлтая карточка. Были безрассудные действия", - цитирует Бартфельда "Чемпионат.сом".
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