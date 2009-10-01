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Умер председатель комиссии Совета Федерации по подготовке к ЧМ-2018 Тюльпанов

В Санкт-Петербурге на 53-м году жизни умер председатель комиссии Совета Федерации по подготовке к ЧМ-2018 Вадим Тюльпанов, информирует Фонтанка. По предварительной информации, вечером 4 апреля он неудачно поскользнулся в бане и ударился головой.

Вадим Тюльпанов возглавлял петербургский ЗакС с 2003 по 2011 год. Он избрался в Совет Федерации от Петербурга в 2011 году. В 2014-м избрался от Ненецкого автономного округа. Дочь Тюльпанова Милана в прошлом году вышла замуж за нападающего "Зенита" Александра Кержакова.
Сегодня, 00:43
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№2 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 01:05) #
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Болеет за:
«Зенит»
Вчера только слышал его интервью...соболезную...


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№1 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 00:53) #
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Болеет за:
«Зенит»
Последние дни полны горьких новостей.

Соболезную!((


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011
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