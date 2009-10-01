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Умер председатель комиссии Совета Федерации по подготовке к ЧМ-2018 Тюльпанов
В Санкт-Петербурге на 53-м году жизни умер председатель комиссии Совета Федерации по подготовке к ЧМ-2018 Вадим Тюльпанов, информирует Фонтанка. По предварительной информации, вечером 4 апреля он неудачно поскользнулся в бане и ударился головой.
Вадим Тюльпанов возглавлял петербургский ЗакС с 2003 по 2011 год. Он избрался в Совет Федерации от Петербурга в 2011 году. В 2014-м избрался от Ненецкого автономного округа. Дочь Тюльпанова Милана в прошлом году вышла замуж за нападающего "Зенита" Александра Кержакова.
Вадим Тюльпанов возглавлял петербургский ЗакС с 2003 по 2011 год. Он избрался в Совет Федерации от Петербурга в 2011 году. В 2014-м избрался от Ненецкого автономного округа. Дочь Тюльпанова Милана в прошлом году вышла замуж за нападающего "Зенита" Александра Кержакова.
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