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Дмитрий Хомуха: несомненно, у наших футболистов проблемы с желанием играть за национальную сборную
Наставник юношеской сборной России Дмитрий Хомуха заявил, что молодые футболисты недостаточно мотивированы для выступлений в футболке национальной команды. Ранее Хомуха сообщил о конфликте с защитником "Рубина" Эльмиром Набиуллиным. По словам Хомухи, Набиуллин изображал травму, чтобы не приезжать в расположение сборной России.
"Несомненно, у наших футболистов проблемы с желанием играть за национальную сборную. Такая проблема существует. Очень многие расставляют приоритеты не в пользу сборной команды, а в пользу клубов. Это и вопрос воспитания, и вопрос денег - всё вместе. Мы будем стараться донести до наших ребят, что необходимо не забывать, в какой стране они родились, кто их воспитал, кто их поднял на тот уровень, чтобы стать профессиональными футболистами. Нужно быть патриотичным. Нынешнее поколение меня удивляет. Хотя это единичные случаи, это явление не носит массовый характер, но такие случаи есть", - цитирует Хомуху Спорт фм.
"Несомненно, у наших футболистов проблемы с желанием играть за национальную сборную. Такая проблема существует. Очень многие расставляют приоритеты не в пользу сборной команды, а в пользу клубов. Это и вопрос воспитания, и вопрос денег - всё вместе. Мы будем стараться донести до наших ребят, что необходимо не забывать, в какой стране они родились, кто их воспитал, кто их поднял на тот уровень, чтобы стать профессиональными футболистами. Нужно быть патриотичным. Нынешнее поколение меня удивляет. Хотя это единичные случаи, это явление не носит массовый характер, но такие случаи есть", - цитирует Хомуху Спорт фм.
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