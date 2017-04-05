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Илья Кутепов: идеал центрального защитника? Выделю Тиаго Силву из ПСЖ

Защитник "Спартака" Илья Кутепов отметил, что в своей игре ровняется на футболиста ПСЖ Тиаго Силву.

"С кем мне комфортнее играть в центре защиты? Мне не приходится выбирать. С кем поставят – с тем и буду. Идеал центрального защитника? В РФПЛ ни на кого не равняюсь, только на Европу. Выделю Тиаго Силву из ПСЖ", - цитирует Кутепова "СЭ".
Теги: Кутепов Силва
Сегодня, 03:50
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