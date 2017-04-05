Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Владимир Ильин: смотрю на сборную России и понимаю, что мне по силам играть там

Новичок "Урала" Владимир Ильин, забивший 2 гола в 4 матчах весенней части РФПЛ, сообщил, что нацеливается на попадание в сборную России.

"Не могу сказать, что ожидал такого старта. Готовился к сезону, качественно провёл сборы, делал всё для такого результата. Сейчас не хочется останавливаться на достигнутом, нужно продолжать в том же духе. Очень хорошо приняли в коллектив, вписался сразу в тренировочный процесс, провёл два сбора на Кипре. Быстро адаптировался.

Моя цель — сборная, буду смотреть, к чему мне стремиться. Но я бы не стал категорически говорить, что не попаду на этот турнир как игрок. Это, конечно, будет задача-максимум. Почему нет? Кого бы заменил в сборной? Любого в линии атаки. На самом деле куда поставят — там и буду играть. Мне всё по силам. Почему бы и нет? Я ставлю себе такую цель и иду к ней, тем более играть на домашнем чемпионате мира — мечта каждого футболиста. Буду делать всё возможное, чтобы там оказаться. Мои знакомые говорят: "Пора в сборную". И я смотрю на сборную и понимаю, что мне по силам играть там и забивать", — цитирует Ильина Znak.
Теги: Сборная России
Сегодня, 04:53
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.