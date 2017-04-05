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"Локомотив" выступает за сохранение формата РФПЛ с 16 клубами

Московский "Локомотив" выступает за сохранение розыгрыша чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) в формате 16 команд. Об этом ТАСС сообщил президент столичного клуба Илья Геркус.

"Мы за сохранение нынешнего формата", - сказал Геркус.

На конференции Российского футбольного союза (РФС), которая пройдет 8 апреля, будет рассмотрена "Стратегия-2030", которая была принята за основу развития футбола в стране. В части профессионального футбола будет рассмотрен, в том числе, вопрос количества команд в лиге.
Теги: Локомотив
Сегодня, 17:12
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(2)
№4 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 18:14) #
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online

Цитата: Хитрый Лис
В чем бред? В том что не будет турнирного болота, и команд вроде Томи?

А какое сейчас болото? Кроме Томи остальные все в борьбе. Вплоть до 11 места команды в зоне риска. А в верху 9 команд имеют шансы на еврокубки.
Регистрация: 27.09.2015
№3 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 18:00) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: pisto
Вот по-этому и бред с этим сокращением

В чем бред? В том что не будет турнирного болота, и команд вроде Томи?
Регистрация: 19.03.2010
№2 Написал: pisto (Сегодня, 17:56) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Хитрый Лис
Ну еще бы. Если бы ПЛ состояла из 12 команд, Локомотив сейчас был бы в зоне вылета...

Вот по-этому и бред с этим сокращением
Регистрация: 15.03.2009
№1 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 17:53) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну еще бы. Если бы ПЛ состояла из 12 команд, Локомотив сейчас был бы в зоне вылета...
Регистрация: 19.03.2010
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