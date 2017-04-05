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Григорий Иванов: я не понимаю людей, которые говорят, что лигу надо уменьшать
Сокращение количества клубов, участвующих в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), лишит болельщиков команд, которые не попадут из-за этого в высший дивизион, праздника футбола. Такое мнение ТАСС высказал президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов.
"Премьер-лигу надо расширять, чтобы у нас было больше команд, чтобы больше футболистов было задействовано и больше знало, что такое большой футбол. Я категорически против уменьшения, а до чемпионата мира даже говорить об этом не надо. Я не понимаю людей, которые говорят, что лигу надо уменьшать", - сказал Иванов.
"Да, бывают у команд сложности, - продолжил он. - В этом году не получилось, например, у "Томи", им тяжело, но они все равно доигрывают сезон. Почему мы должны лишать томских болельщиков праздника футбола? Давайте вообще футбол закроем, или пускай восемь команд играют между собой".
"Премьер-лигу надо расширять, чтобы у нас было больше команд, чтобы больше футболистов было задействовано и больше знало, что такое большой футбол. Я категорически против уменьшения, а до чемпионата мира даже говорить об этом не надо. Я не понимаю людей, которые говорят, что лигу надо уменьшать", - сказал Иванов.
"Да, бывают у команд сложности, - продолжил он. - В этом году не получилось, например, у "Томи", им тяжело, но они все равно доигрывают сезон. Почему мы должны лишать томских болельщиков праздника футбола? Давайте вообще футбол закроем, или пускай восемь команд играют между собой".
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