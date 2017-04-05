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Григорий Иванов: я не понимаю людей, которые говорят, что лигу надо уменьшать

Сокращение количества клубов, участвующих в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), лишит болельщиков команд, которые не попадут из-за этого в высший дивизион, праздника футбола. Такое мнение ТАСС высказал президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов.

"Премьер-лигу надо расширять, чтобы у нас было больше команд, чтобы больше футболистов было задействовано и больше знало, что такое большой футбол. Я категорически против уменьшения, а до чемпионата мира даже говорить об этом не надо. Я не понимаю людей, которые говорят, что лигу надо уменьшать", - сказал Иванов.

"Да, бывают у команд сложности, - продолжил он. - В этом году не получилось, например, у "Томи", им тяжело, но они все равно доигрывают сезон. Почему мы должны лишать томских болельщиков праздника футбола? Давайте вообще футбол закроем, или пускай восемь команд играют между собой".
Теги: Иванов
Сегодня, 17:19
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(3)
№3 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 18:02) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
В этом году не получилось, например, у "Томи", им тяжело, но они все равно доигрывают сезон. Почему мы должны лишать томских болельщиков праздника футбола?

Потому что нужно играть, а не доигрывать. И в чем праздник для томичей, когда их команду громит даже Тула?
Регистрация: 19.03.2010
№2 Написал: 120220 (Сегодня, 17:57) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Урал»
Цитата: sssh53
И лишит г-на Иванова возможности зарабатывать деньги на продаже матчей

Ты видно один из кучки идиотов, которые только об этом говорят.
Регистрация: 29.07.2008
№1 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 17:53) #
  • 0
  •  (4)

И лишит г-на Иванова возможности зарабатывать деньги на продаже матчей
Регистрация: 23.09.2008
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