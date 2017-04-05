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"Краснодар" попросил болельщиков ЦСКА с пониманием отнестись к мерам безопасности
Решением руководства "Краснодара" билеты на гостевой фанатский сектор на матч 22-го тура против ЦСКА, который состоится 9 апреля в Краснодаре, будут бесплатными.
Билеты на гостевой сектор можно будет получить 9 апреля, начиная с 15:00, у входа в гостевой сектор болельщиков – у представителя ЦСКА. Обращается особое внимание, что в связи со сложной обстановкой введены повышенные меры безопасности. Болельщиков просят отнестись с пониманием к тщательному досмотру на входе.
ФК "Краснодар"
Билеты на гостевой сектор можно будет получить 9 апреля, начиная с 15:00, у входа в гостевой сектор болельщиков – у представителя ЦСКА. Обращается особое внимание, что в связи со сложной обстановкой введены повышенные меры безопасности. Болельщиков просят отнестись с пониманием к тщательному досмотру на входе.
ФК "Краснодар"
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