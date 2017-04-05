"Рубин" вылетел в Екатеринбург

Казанский "Рубин" отправился в Екатеринбург на матч против "Урала" в рамках полуфинала Кубка России."Полетели в Екатеринбург - завтра полуфинал Кубка России", - гласит подпись под видео в официальном аккаунте рубиновых в Instagram, на котором команда садится в самолет.