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"Рубин" вылетел в Екатеринбург

Казанский "Рубин" отправился в Екатеринбург на матч против "Урала" в рамках полуфинала Кубка России.

"Полетели в Екатеринбург - завтра полуфинал Кубка России", - гласит подпись под видео в официальном аккаунте рубиновых в Instagram, на котором команда садится в самолет.
Теги: Рубин
Сегодня, 18:02
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