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Юрий Баскаков: Французов написал заявление, когда понял, что ему грозит наказание
Глава Контрольно-квалификационной комиссии по судейству РФС Юрий Баскаков заявил, что руководитель Московской коллегии судей Сергей Французов написал заявление о временном приостановлении работы инспектором РФС после того, как понял, что ему грозит строгое наказание за допущенные в работе ошибки.
"На комиссии было два эпизода, по которым он как инспектор принял неверные решения. Неправильно квалифицировал моменты, и поэтому был отстранен. Когда он понял, что ему грозит более строгое наказание, долгий срок неназначения, он просто выбрал такой путь - написал заявление, якобы он жертва каких-то притеснений", - цитирует Баскакова "Р-Спорт".
"На комиссии было два эпизода, по которым он как инспектор принял неверные решения. Неправильно квалифицировал моменты, и поэтому был отстранен. Когда он понял, что ему грозит более строгое наказание, долгий срок неназначения, он просто выбрал такой путь - написал заявление, якобы он жертва каких-то притеснений", - цитирует Баскакова "Р-Спорт".
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