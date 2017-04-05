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Шамиль Газизов: уменьшение команд в РФПЛ? Мне нужно обсудить варианты с коллегами

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов высказался по поводу заявления президента РФПЛ Сергея Прядкина о том, что число команд в лиге необходимо сократить на один-два сезона до 14 для повышения общего уровня и финансовой стабильности.

"Я бы хотел сначала высказать свое мнение на собрании РФПЛ, а потом выносить его на всю общественность. Мне нужно обсудить варианты с коллегами", - цитирует Газизова "Спорт-Экспресс".
Теги: Газизов Уфа
Сегодня, 18:16
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