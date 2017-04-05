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РФС: Турбин был прав, не назначив пенальти в ворота "Краснодара"

Представитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза по взаимодействию со СМИ Леонид Калошин сообщил, что контрольно-квалификационная комиссия РФС посчитала, что арбитр Евгений Турбин принял правильное решение, не назначив пенальти в ворота "Краснодара" в матче 21-го тура российской Премьер-Лиги "Ростов" — "Краснодар" (0:0).

"Моменты из матча "Спартак" – "Оренбург" на заседании контрольно-квалификационной комиссии сегодня не рассматривались. Что касается игры "Ростов" – "Краснодар", то комиссия рассмотрела спорный эпизод в штрафной "Краснодара" с участием защитника "быков" Кристиана Рамиреса и полузащитника "Ростова" Александра Гацкана. Комиссия посчитала, что Евгений Турбин правильно не назначил пенальти в ворота "Краснодара", - цитирует Калошина "Чемпионат.сом".
Теги: Турбин Краснодар Ростов
Сегодня, 18:43
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№4 Написал: Лидер (Сегодня, 19:37) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Единственный нормальный судья в РФС, поэтому его бомжи и ненавидят - он судит по правилам, а не по звонку сверху


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№3 Написал: Sculptor (Сегодня, 19:26) #
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Болеет за:
«Спартак»
ну и кто из них знает лучше ,некто рефери ФИФА г-н НАТАН или РФС,если НАТАН ,то в топку РФС,если РФС ,то зачем НАТАНА спрашивать,все равно ничего не знает.
Регистрация: 1.02.2017
№2 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 19:02) #
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Турбин после матча Зенит-Амкар получил статус "святого судьи" и теперь всегда прав)
Регистрация: 23.09.2008
№1 Написал: Противовес Владивосток (Сегодня, 18:52) #
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online

Инспектор ФИФА на "свистке" заявил, что в Ростове на Гацкане был пеналь и красная, а эти "специалисты" сговорчивые даже о желтой не говорят ??? ЦИРК !!!! Для чего меняли руководство судейского департамента, кто мне ответит ? Что то было ангажированным и ручным, все нарушения трактовало в пользу денежных мешков и адм. ресурсников, что НЫНЕШНЕЕ !!! Всех московских и питерских устроил ничейный результат, но НИКТО не сравнил эпизоды с удалениями Гацкана в Питере, Кудряшова в матче со Спартаком и не объяснил нам ПОЧЕМУ там трактовали в пользу пострадавшего, а вчера даже желтой не дали ??? Двойные стандарты во ВСЕМ, а господин МУТКО нам рассказывает о честном футболе и объективном судействе в РОССИИ. Пора все-таки создавать обращение к руководству Страны по отставке волевым решением главы РФС, не дожидаясь переизбрания... Иначе, как выбираться НАВЕРХ таблицы региональным клубам без столичных крыш ??? Противно уже ,от словоблудия и ангажированности, управляемости решалами около футбольными ЧЛЕНАМИ и сотрудниками РФС, РФПЛ.
Регистрация: 25.02.2017
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