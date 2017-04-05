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РФС: Турбин был прав, не назначив пенальти в ворота "Краснодара"
Представитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза по взаимодействию со СМИ Леонид Калошин сообщил, что контрольно-квалификационная комиссия РФС посчитала, что арбитр Евгений Турбин принял правильное решение, не назначив пенальти в ворота "Краснодара" в матче 21-го тура российской Премьер-Лиги "Ростов" — "Краснодар" (0:0).
"Моменты из матча "Спартак" – "Оренбург" на заседании контрольно-квалификационной комиссии сегодня не рассматривались. Что касается игры "Ростов" – "Краснодар", то комиссия рассмотрела спорный эпизод в штрафной "Краснодара" с участием защитника "быков" Кристиана Рамиреса и полузащитника "Ростова" Александра Гацкана. Комиссия посчитала, что Евгений Турбин правильно не назначил пенальти в ворота "Краснодара", - цитирует Калошина "Чемпионат.сом".
"Моменты из матча "Спартак" – "Оренбург" на заседании контрольно-квалификационной комиссии сегодня не рассматривались. Что касается игры "Ростов" – "Краснодар", то комиссия рассмотрела спорный эпизод в штрафной "Краснодара" с участием защитника "быков" Кристиана Рамиреса и полузащитника "Ростова" Александра Гацкана. Комиссия посчитала, что Евгений Турбин правильно не назначил пенальти в ворота "Краснодара", - цитирует Калошина "Чемпионат.сом".
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