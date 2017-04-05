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Новости партнеров

Ари, Фарфан и Маргасов появятся на поле с первых минут

"Локомотив" определился со стартовым составом на полуфинальный матч Кубка России с "Уфой".

"Локомотив": Гилерме, Михалик, Пейчинович, Кверквелия, Маргасов, Игнатьев, И. Денисов, Фарфан, Фернандеш, Ал. Миранчук, Ари.
Теги: Локомотив Уфа
Сегодня, 19:03
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№6 Написал: Спартак Спартаков 111 (Сегодня, 19:49) #
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online

Для Спартака - побольше игрового времени в этом матче и поменьше дееспособных игроков в следующем в Уфе, не в обиду будет сказано, просто выгодно
Регистрация: 17.03.2017
№5 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 19:32) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
AnK.,
Бухалыча?? Ты не про себя ли?? По себе меряешь людей??


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ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№4 Написал: boralex саратов (Сегодня, 19:24) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Даже не вспомню, когда у нас такая моща в атаке была. УДАЧИ!!


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ФУТБОЛ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ!!!
Регистрация: 9.11.2010
№3 Написал: AnK. (Сегодня, 19:23) #
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Болеет за:
«Спартак»
Битва будет серьёзная. "Улыбчивый" против "Бухалыча" !
Регистрация: 1.02.2017
№2 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 19:12) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Кубок нужен


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найду
Регистрация: 13.04.2008
№1 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 19:10) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Чорлуки нет в составе, жаль. Удачи нам Паровозам.


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ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
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