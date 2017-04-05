Ари, Фарфан и Маргасов появятся на поле с первых минут

"Локомотив" определился со стартовым составом на полуфинальный матч Кубка России с "Уфой".Гилерме, Михалик, Пейчинович, Кверквелия, Маргасов, Игнатьев, И. Денисов, Фарфан, Фернандеш, Ал. Миранчук, Ари.