Игорь Резвухин: против сокращения клубов, не вижу в этом смысла

Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин высказался против идеи сокращения количества клубов в РФПЛ. Ранее президент лиги Сергей Прядкин заявил о готовности уменьшить количество клубов на один-два сезона."Против сокращения клубов, не вижу в этом смысла. Не всем клубам просто. Какие-то эксперименты нам не нужны", - цитирует Резвухина [leech=http://sport-express.ru]"Спорт-Экспресс"[/leech.