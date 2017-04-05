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Игорь Резвухин: против сокращения клубов, не вижу в этом смысла
Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин высказался против идеи сокращения количества клубов в РФПЛ. Ранее президент лиги Сергей Прядкин заявил о готовности уменьшить количество клубов на один-два сезона.
"Против сокращения клубов, не вижу в этом смысла. Не всем клубам просто. Какие-то эксперименты нам не нужны", - цитирует Резвухина [leech=http://sport-express.ru]"Спорт-Экспресс"[/leech.
"Против сокращения клубов, не вижу в этом смысла. Не всем клубам просто. Какие-то эксперименты нам не нужны", - цитирует Резвухина [leech=http://sport-express.ru]"Спорт-Экспресс"[/leech.
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