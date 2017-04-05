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ЦСКА не будет продавать билеты на матч против "Спартака" через интернет

В связи с усиленными мерами безопасности и повышенным спросом билеты на центральные трибуны будут продаваться только в кассах Арены ЦСКА с 27 апреля. Приоритетное право приобретения получат обладатели сосканированного входным турникетом в день игры с "Ростовом" (15 апреля) либо с "Локомотивом" (26 апреля) разового билета при предъявлении его в кассе.

Билеты на трибуны A и S будут продаваться фан-клубом RBWorld. Продажи билетов на игру со «Спартаком» через интернет не будет. Информация о стоимости билетов и графике работы касс будет опубликована позже.

ПФК ЦСКА
Теги: ЦСКА Спартак
Сегодня, 19:43
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