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ЦСКА и "Спартак" сыграют 30 апреля

Стала известна дата проведения матча 26-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Спартаком".

Встреча состоится в воскресенье, 30 апреля. Матч пройдёт на стадионе "ВЭБ Арена — Арена ЦСКА".

Информации о времени начала матча на данный момент нет.

ПФК ЦСКА
Теги: ЦСКА Спартак
Сегодня, 20:16
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11
(1)
№11 Написал: tiki Москва (Сегодня, 21:16) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: scorpion 69
Цитата: язва
Мужики, как думаете.. билет реально будет купить на сектор для Спартачей? Будет фратрия для своих скидывать ..
Родственники кони предлагают сидеть с ними( даже в клубных красно-белых цветах)
Безопасно ли это?))

не рискуй отвечаю за тему

тем более что там все свои друг друга знают
уж лучше на централку тогда


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№10 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 21:11) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: язва
Мужики, как думаете.. билет реально будет купить на сектор для Спартачей? Будет фратрия для своих скидывать ..
Родственники кони предлагают сидеть с ними( даже в клубных красно-белых цветах)
Безопасно ли это?))

не рискуй отвечаю за тему
Регистрация: 3.02.2011
№9 Написал: stepanmlc (Сегодня, 21:09) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
а время? как всегда календарь через задницу составляют


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№8 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 20:58) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
понятно, что кому-то перенос более удобен...кому-то совсем НЕ удобен (всяко в жизни бывает), но
- Главное, чтобы футбол был красивый и дерби удалось!!!


--------------------
...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010
№7 Написал: Лидер (Сегодня, 20:56) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: язва
Родственники кони предлагают сидеть с ними( даже в клубных красно-белых цветах)
Безопасно ли это?))

Ну кое-кто из моих знакомых на конской фанатке раз смотрел - других билетов не было smile Бедолага...


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№6 Написал: MAXim22 Калининград (Сегодня, 20:31) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
Цитата: MAXim22
Да задолбали уже такие матчи на воскресенье переносить,чем суббота не вариант!!!

в целом согласен
но тут, как мне кажется, вся суть в том, что и у вас и у нас
24 тур 22.04
25 тур 26.04
и сам 26 тур 29.
наверное предположили что все будут уставшие.лишний день отдыха
но это только как предположение.
хотя суббота почти всем удобнее


Они вроде что-то там про рейтинги говорили...

У меня просто эмоции,я из-за этих переносов не могу посмотреть ни матч с Зенитом,ни с ЦСКА,в лучшем случае 1-й тайм с Зенитом и то если телефонное приложение работать будет...
Регистрация: 30.07.2014
№5 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:27) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: MAXim22
Да задолбали уже такие матчи на воскресенье переносить,чем суббота не вариант!!!

в целом согласен
но тут, как мне кажется, вся суть в том, что и у вас и у нас
24 тур 22.04
25 тур 26.04
и сам 26 тур 29.
наверное предположили что все будут уставшие.лишний день отдыха
но это только как предположение.
хотя суббота почти всем удобнее


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№4 Написал: MAXim22 Калининград (Сегодня, 20:23) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Да задолбали уже такие матчи на воскресенье переносить,чем суббота не вариант!!!
Регистрация: 30.07.2014
№3 Написал: язва (Сегодня, 20:21) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Мужики, как думаете.. билет реально будет купить на сектор для Спартачей? Будет фратрия для своих скидывать ..
Родственники кони предлагают сидеть с ними( даже в клубных красно-белых цветах)
Безопасно ли это?))


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SHIGA
Регистрация: 25.09.2016
№2 Написал: FCSM78 Khimki (Сегодня, 20:20) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Забыли написать время проведения ... 22.00 Подонки. ...
Регистрация: 23.01.2012
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:17) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
перенесли?вроде 29ое было.не?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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