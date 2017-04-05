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20:16
ЦСКА и "Спартак" сыграют 30 апреля (11)
ЦСКА и "Спартак" сыграют 30 апреля (11)
19:28
Игорь Смольников и Иван Новосельцев наградили победителей петербургского этапа турнира "Будущее зависит от тебя" (4)
Игорь Смольников и Иван Новосельцев наградили победителей петербургского этапа турнира "Будущее зависит от тебя" (4)
15:59
Гендиректор "Тосно": слышал, что Макаровым заинтересовался "Зенит", все будет зависеть от ЦСКА (1)
Гендиректор "Тосно": слышал, что Макаровым заинтересовался "Зенит", все будет зависеть от ЦСКА (1)
14:48
Конгресс УЕФА выбрал кандидатов в совет ФИФА, куда ранее запретили баллотироваться Виталию Мутко
Конгресс УЕФА выбрал кандидатов в совет ФИФА, куда ранее запретили баллотироваться Виталию Мутко
12:59
Гендиректор "Арсенала": не понимаю, как уменьшение количества команд премьер-лиги повысит уровень футбола (13)
Гендиректор "Арсенала": не понимаю, как уменьшение количества команд премьер-лиги повысит уровень футбола (13)
ЦСКА и "Спартак" сыграют 30 апреля
Стала известна дата проведения матча 26-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Спартаком".
Встреча состоится в воскресенье, 30 апреля. Матч пройдёт на стадионе "ВЭБ Арена — Арена ЦСКА".
Информации о времени начала матча на данный момент нет.
ПФК ЦСКА
Встреча состоится в воскресенье, 30 апреля. Матч пройдёт на стадионе "ВЭБ Арена — Арена ЦСКА".
Информации о времени начала матча на данный момент нет.
ПФК ЦСКА
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