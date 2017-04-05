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Болельщики "Локомотива" и "Уфы" почтили память жертв теракта в Санкт-Петербурге

Болельщики "Локомотива" и "Уфы" приготовили баннеры в память о погибших при теракте 3 апреля в санкт-петербургском метрополитене, сообщает ТАСС.

Баннер "Локомотива" был развернут во время первого тайма матча 1/2 финала Кубка России с "Уфой". На полотне нанесена надпись: "Скорбим с тобою, Питер. 03.04.17". По сторонам от надписи изображены значки санкт-петербургского метро, а в середине полотна - свечка.

Уфимцы развернули баннер перед началом встречи. На нем написано: "Питер, скорбим".
Теги: Локомотив Уфа
Сегодня, 20:19
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