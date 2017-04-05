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РФС будет поощрять болельщиков, правомерно поддерживающих клубы
Комитет по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза разработает механизм поощрения болельщиков, правомерно поддерживающих клубы. Об этом говорится в сообщении председателя комитета Владимира Маркина, которое поступило в распоряжение ТАСС.
Заседание комитета состоялось во вторник. "Было принято решение о выработке механизма поощрения болельщиков по итогам сезона, активно поддерживающих свои клубы в правомерных и социально одобряемых формах. Положение о данном "конкурсе" будет разработано с учетом интересов лиг, клубов и самих болельщиков", - говорится в сообщении.
На заседании комитета было отмечено, что угроза террористических актов по-прежнему высока, а стадионы, как места массового скопления граждан, становятся целью террористических атак. "Для России - страны, которая готовится к проведению таких важнейших футбольных турниров, как Кубок конфедераций и чемпионат мира по футболу, особенно важно быть готовой противостоять данной угрозе", - отмечается в сообщении.
Также на заседании были сформулированы предложения о внесении дополнений в стандарт РФС (СТО) "Футбольные стадионы" о системах видеонаблюдения на объектах спорта. Данные дополнения позволят фиксировать правонарушения и формировать доказательную базу для составления административных протоколов и последующего рассмотрения их в суде.
Заседание комитета состоялось во вторник. "Было принято решение о выработке механизма поощрения болельщиков по итогам сезона, активно поддерживающих свои клубы в правомерных и социально одобряемых формах. Положение о данном "конкурсе" будет разработано с учетом интересов лиг, клубов и самих болельщиков", - говорится в сообщении.
На заседании комитета было отмечено, что угроза террористических актов по-прежнему высока, а стадионы, как места массового скопления граждан, становятся целью террористических атак. "Для России - страны, которая готовится к проведению таких важнейших футбольных турниров, как Кубок конфедераций и чемпионат мира по футболу, особенно важно быть готовой противостоять данной угрозе", - отмечается в сообщении.
Также на заседании были сформулированы предложения о внесении дополнений в стандарт РФС (СТО) "Футбольные стадионы" о системах видеонаблюдения на объектах спорта. Данные дополнения позволят фиксировать правонарушения и формировать доказательную базу для составления административных протоколов и последующего рассмотрения их в суде.
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