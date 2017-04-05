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Массимо Каррера посетил матч "Локомотив" - "Уфа"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера посетил полуфинальный матч Кубка России "Локомотив" — "Уфа". Камера запечатлела итальянского специалиста на трибунах стадиона "Локомотив".

В ближайшем туре российской Премьер-Лиги красно-белым предстоит сыграть с "Уфой". Матч состоится в Уфе 9 апреля.

Массимо Каррера посетил матч "Локомотив" - "Уфа"


"Чемпионат.сом"
Теги: Локомотив Уфа
Сегодня, 21:47
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8
(0)
№8 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 22:48) #
  • -1
  •  (1)
online

zenit47,
Очко играет у зенита!
Регистрация: 27.07.2016
№7 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 22:44) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Опять Шпионил Каррера .....
Регистрация: 18.03.2012
№6 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 22:24) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: 4 звезды
Е5 уфу

да сомневаюсь я,
Цитата: zenit47
очко играет)

ещё и на судей начнут гнать заранее.


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найду
Регистрация: 13.04.2008
№5 Написал: zoom РФ (Сегодня, 22:22) #
  • -2
  •  (10)
online

Цитата: zenit47
очко играет)

С Уфой Спартак играет, а очко у тебя играет)


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Оправдываешься - значит виноват.
Регистрация: 21.11.2009
№4 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 22:18) #
  • -4
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
очко играет)
Регистрация: 17.05.2013
№3 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 22:03) #
  • -2
  •  (10)
online

Крассава!!!
Регистрация: 27.07.2016
№2 Написал: 4 звезды (Сегодня, 22:03) #
  • -3
  •  (13)

Е5 уфу
Регистрация: 7.12.2016
№1 Написал: Colambous Переехал (Сегодня, 21:53) #
  • -10
  •  (16)

МасинькийКарликНос,разработал стратегию.


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Самое лучшее применение свинины,это шашлык.Заставить свинью играть в футбол,тоже самое,что метать перед ней биссер.
Регистрация: 24.11.2016
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