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Сергей Семак: мы не "Барселона", чтобы создавать по 20 моментов
Главный тренер "Уфы" Сергей Семак прокомментировал поражение от "Локомотива" (0:1) в полуфинале Кубка России.
"Мне понравилось качество в первом тайме, были моменты, но надо забивать. Качество было неплохое, но результат не может нас устроить. У наших ворот особых моментов не было, начало матча удачное, надо реализовывать, мы не "Барселона", чтобы создавать по 20 моментов. Ничего не скрывали в игре чемпионата России, нам нужны оба турнира. Хорошо выходили из обороны, комбинировали, но нужно забивать. Мы не уступали во владении мячом, хорошо строили атаки, но не хватило на завершающей стадии", - цитирует Семака ТАСС.
"Мне понравилось качество в первом тайме, были моменты, но надо забивать. Качество было неплохое, но результат не может нас устроить. У наших ворот особых моментов не было, начало матча удачное, надо реализовывать, мы не "Барселона", чтобы создавать по 20 моментов. Ничего не скрывали в игре чемпионата России, нам нужны оба турнира. Хорошо выходили из обороны, комбинировали, но нужно забивать. Мы не уступали во владении мячом, хорошо строили атаки, но не хватило на завершающей стадии", - цитирует Семака ТАСС.
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