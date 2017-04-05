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Сергей Семак: мы не "Барселона", чтобы создавать по 20 моментов

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак прокомментировал поражение от "Локомотива" (0:1) в полуфинале Кубка России.

"Мне понравилось качество в первом тайме, были моменты, но надо забивать. Качество было неплохое, но результат не может нас устроить. У наших ворот особых моментов не было, начало матча удачное, надо реализовывать, мы не "Барселона", чтобы создавать по 20 моментов. Ничего не скрывали в игре чемпионата России, нам нужны оба турнира. Хорошо выходили из обороны, комбинировали, но нужно забивать. Мы не уступали во владении мячом, хорошо строили атаки, но не хватило на завершающей стадии", - цитирует Семака ТАСС.
Теги: Семак Уфа Локомотив
Сегодня, 22:03
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№2 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 22:39) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Семак молодцом! Очень боевая и добротная команда! Ему бы игроков нападения посильнее
Регистрация: 23.03.2016
№1 Написал: Противовес Владивосток (Сегодня, 22:09) #
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Во время матча Сергей Богданович был посмелее и пихал арбитрам, а здесь побоялся сказать правду ? Уважаемые болельщики УФЫ, не расстраивайтесь. Изначально нужно было понимать что ваш клуб не пустят в финал решалы РФС - такова ныне стратегия этого "честного" органа : все столичные (московские и питерские) и адм. ресурсные должны быть удовлетворены итогами сезона, одни на пьедестале, другие с кубком в ЛЕ.. А речи господина МУТКО о честном футболе ни что иное, как словоблудие. Вы помните где "великий" автобусник Семин руководил "Мордовией" несколько лет ? Правильно, в Саранске ! Теперь вопрос на засыпку - откуда главный арбитр полуфинала кубка свистун Егоров ? Правильно, тоже из Саранска. Теперь самый сложный вопрос, и Будогосскому тоже - как назначаются ныне арбитры на матчи ПЛ и Кубка страны: сами себя предлагают, по пожеланию представителей клуба или по решению все знающих руководителей департамента судей ? Как свистел Егоров в одну сторону, пресекая на корню острые моменты Уфимцев, не вызывало сомнения в исходе матча в пользу "Локомотива" играющего с бандой Семака ВТОРЫМ НОМЕРОМ (!!!). Вы этого ждали от нового руководства судейского корпуса, плюющего на мнение специалистов и болельщиков, защищая своих свистунов.? А что они в этом сезоне вытворяют с "Ростовом", унизившим в прошлом сезоне ВСЕХ адм. ресурсных и, назло всем "доброжелателям", пробившийся в ЛЧ..???. Мы (болельщики дончан из разных городов) уже устали от этого безпредела и направили в УЕФА и ФИФА жалобу на действия арбитров и руководства РФС, с подборкой всех спорных решений арбитров (Москалева, Еськова, Матюнина, Безбородова и Турбина) в матчах Бердыевской бригады с Зенитом в Питере (при МУТКО и Миллере с 0-2 на 3-2), с Тереком в Грозном, с Краснодаром в Краснодаре и в Ростове, ну и со Спартаком в Москве. Пусть футбольные власти Европы и мира оценят квалификацию наших арбитров и лояльность руководства РФС и РФПЛ к столичным клубам и денежным мешкам, мешающую региональным командам играть в честный футбол. Ну нет больше сил смотреть на это безобразие и слушать сказки об улучшении арбитража в российском футболе и главенстве спортивной составляющей в нашем футболе. Стыдно... тем более накануне ЧМ в России. А вы там держитесь, если привыкли утираться с.о.п..л.я.м.и от безисходности.
Регистрация: 25.02.2017
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