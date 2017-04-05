Дмитрий Живоглядов получил травму в матче против "Локомотива"

Защитник "Уфы" Дмитрий Живоглядов получил травму в матче 1/2 финала Кубка России против "Локомотива" (0:1).Футболист уфимской команды в концовке игры получил сильный ушиб левой ноги и был заменён. Более точная информация по поводу повреждения Живоглядова появится позднее.