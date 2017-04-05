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Дмитрий Живоглядов получил травму в матче против "Локомотива"

Защитник "Уфы" Дмитрий Живоглядов получил травму в матче 1/2 финала Кубка России против "Локомотива" (0:1).

Футболист уфимской команды в концовке игры получил сильный ушиб левой ноги и был заменён. Более точная информация по поводу повреждения Живоглядова появится позднее.
Теги: Уфа Локомотив
Сегодня, 22:09
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№4 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 22:37) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Здоровья! Хороший игрок
Регистрация: 23.03.2016
№3 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 22:31) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Выздоравливай.


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ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№2 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 22:18) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
поправляйся


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найду
Регистрация: 13.04.2008
№1 Написал: 4 звезды (Сегодня, 22:17) #
  • -2
  •  (2)

надо поберечь футболиста
Регистрация: 7.12.2016
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