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Юрий Сёмин: нужно поздравить всех игроков, болельщиков, что мы будем играть в финале

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал победу своей команды в матче с "Уфой" (1:0) в Кубке России и выход в финал турнира.

"Нужно поздравить всех игроков, болельщиков, что мы будем играть в финале. Сложные два матча были - в чемпионате и Кубке - они были равные. Хорошо, что было единство, борьба за результат, которого мы добились в обеих играх, хотя у такой "Уфы" это сделать сложно, она в хорошем состоянии. Я очень доволен результатом и игроками. Ударов было больше, моментов тоже, но игра была равная, достаточно много атаковал соперник, и мы не позволяли наносить ему удары. Планировали, что Ари и Фарфан найдут взаимодействие, но что-то не получилось. Надо внимательнее посмотреть, мы не имели в средней линии преимущества. Маргасов сыграл достаточно неплохо, но он может лучше. Что касается Кверквелии, грузины у нас всегда хорошо играют, они всегда побеждают", - цитирует Семина ТАСС.
Теги: Семин Локомотив Уфа
Сегодня, 22:15
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№5 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 22:43) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Удачи Уфе в Игре со Спартаком , хорошая команда но а Атаке Уфе надо прибавлять.Но Фарфан с Ари еще сыграются -все впереди.
Регистрация: 18.03.2012
№4 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 22:36) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Уфа конечно впечатляет - серьезный соперник. Удачи Семаку! По Маргасову не соглашусь с Палычем. На мой взгляд он абсолютно провалил игру. Он конечно новичок, но выглядел испуганным, растерянным и постоянно терял мяч. В отборе тоже не впечатлил...
Регистрация: 23.03.2016
№3 Написал: Противовес Владивосток (Сегодня, 22:32) #
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online

Хидя,

Это точно... И это с уфимцами !!! И ОН, не стесняясь, говорит, что "по праву", почти весь матч плача и симулируя ? Стыдоба. Уважаемые болельщики УФЫ, не расстраивайтесь. Изначально нужно было понимать что ваш клуб не пустят в финал решалы РФС - такова ныне стратегия этого "честного" органа : все столичные (московские и питерские) и адм. ресурсные должны быть удовлетворены итогами сезона, одни на пьедестале, другие с кубком в ЛЕ.. А речи господина МУТКО о честном футболе ни что иное, как словоблудие. Вы помните где "великий" автобусник Семин руководил "Мордовией" несколько лет ? Правильно, в Саранске ! И нам не известно сколько ОНИ с Семиным "чаю" выпили за это время пребывания в столице Мордовии... Теперь вопрос на засыпку - откуда главный арбитр полуфинала кубка свистун Егоров ? Правильно, тоже из Саранска. Теперь самый сложный вопрос, и Будогосскому тоже - как назначаются ныне арбитры на матчи ПЛ и Кубка страны: сами себя предлагают, по пожеланию представителей клуба или по решению все знающих руководителей департамента судей ? Как свистел Егоров в одну сторону, пресекая на корню острые моменты Уфимцев, не вызывало сомнения в исходе матча в пользу "Локомотива" играющего с бандой Семака ВТОРЫМ НОМЕРОМ (!!!). Вы этого ждали от нового руководства судейского корпуса, плюющего на мнение специалистов и болельщиков, защищая своих свистунов. А что они в этом сезоне вытворяют с "Ростовом", унизившим в прошлом сезоне ВСЕХ адм. ресурсных и, назло всем "доброжелателям", пробившийся в ЛЧ... Мы (болельшики дончан из разных городов) уже устали от этого безпредела и направили в УЕФА и ФИФА жалобу на действия арбитров и руководства РФС, с подборкой всех спорных решений арбитров (Москалева, Еськова, Матюнина, Безбородова и Турбина) в матчах Бердыевской бригады с Зенитом в Питере (при МУТКО и Миллере с 0-2 на 3-2), с Тереком в Грозном, с Краснодаром в Краснодаре и в Ростове, ну и со Спартаком в Москве. Пусть футбольные власти Европы и мира оценят квалификацию наших арбитров и лояльность руководства РФС и РФПЛ к столичным клубам и денежным мешкам, мешающую региональным командам играть в честный футбол. Ну нет больше сил смотреть на это безобразие и слушать сказки об улучшении арбитража в российском футболе и главенстве спортивной составляющей в нашем футболе. Стыдно... тем более накануне ЧМ в России. А вы там держитесь, если привыкли утираться с.о.п..л.я.м.и от безисходности.
Регистрация: 25.02.2017
№2 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 22:29) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Хидя
шпалыч скоро придет к схеме 7-2-1...

Неважно.


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ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№1 Написал: Хидя (Сегодня, 22:22) #
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online

шпалыч скоро придет к схеме 7-2-1...
Регистрация: 13.03.2017
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