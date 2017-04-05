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Юрий Сёмин: нужно поздравить всех игроков, болельщиков, что мы будем играть в финале
Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал победу своей команды в матче с "Уфой" (1:0) в Кубке России и выход в финал турнира.
"Нужно поздравить всех игроков, болельщиков, что мы будем играть в финале. Сложные два матча были - в чемпионате и Кубке - они были равные. Хорошо, что было единство, борьба за результат, которого мы добились в обеих играх, хотя у такой "Уфы" это сделать сложно, она в хорошем состоянии. Я очень доволен результатом и игроками. Ударов было больше, моментов тоже, но игра была равная, достаточно много атаковал соперник, и мы не позволяли наносить ему удары. Планировали, что Ари и Фарфан найдут взаимодействие, но что-то не получилось. Надо внимательнее посмотреть, мы не имели в средней линии преимущества. Маргасов сыграл достаточно неплохо, но он может лучше. Что касается Кверквелии, грузины у нас всегда хорошо играют, они всегда побеждают", - цитирует Семина ТАСС.
"Нужно поздравить всех игроков, болельщиков, что мы будем играть в финале. Сложные два матча были - в чемпионате и Кубке - они были равные. Хорошо, что было единство, борьба за результат, которого мы добились в обеих играх, хотя у такой "Уфы" это сделать сложно, она в хорошем состоянии. Я очень доволен результатом и игроками. Ударов было больше, моментов тоже, но игра была равная, достаточно много атаковал соперник, и мы не позволяли наносить ему удары. Планировали, что Ари и Фарфан найдут взаимодействие, но что-то не получилось. Надо внимательнее посмотреть, мы не имели в средней линии преимущества. Маргасов сыграл достаточно неплохо, но он может лучше. Что касается Кверквелии, грузины у нас всегда хорошо играют, они всегда побеждают", - цитирует Семина ТАСС.
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