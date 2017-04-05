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Ведран Чорлука может восстановиться к матчу против "Ростова"
Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука может сыграть в матче 22-го тура чемпионата России против "Ростова", сообщает ТАСС.
Главный тренер "железнодорожников" Юрий Сёмин отметил, что у хорватского футболиста есть шансы сыграть в ближайшем матче. Напомним, Чорлука получил травму во время матча 20-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:1, 18 марта). Встреча с "Ростовом" пройдет в воскресенье в Москве.
Главный тренер "железнодорожников" Юрий Сёмин отметил, что у хорватского футболиста есть шансы сыграть в ближайшем матче. Напомним, Чорлука получил травму во время матча 20-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:1, 18 марта). Встреча с "Ростовом" пройдет в воскресенье в Москве.
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