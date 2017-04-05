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Ведран Чорлука может восстановиться к матчу против "Ростова"

Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука может сыграть в матче 22-го тура чемпионата России против "Ростова", сообщает ТАСС.

Главный тренер "железнодорожников" Юрий Сёмин отметил, что у хорватского футболиста есть шансы сыграть в ближайшем матче. Напомним, Чорлука получил травму во время матча 20-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:1, 18 марта). Встреча с "Ростовом" пройдет в воскресенье в Москве.
Теги: Чорлука Локомотив Уфа Ростов
Сегодня, 22:44
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№1 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 22:50) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Вечер хороших новостей.
Регистрация: 12.06.2016
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