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Ильгиз Фахриев: сокращение РФПЛ может стать выходом из трудной ситуации

Решение о сокращении количества команд-участниц Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) может стать временным выходом из тяжелой ситуации для лиги, связанной с недостаточным финансированием клубов и не самой лучшей инфраструктурой. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор казанского клуба "Рубин" Ильгиз Фахриев.

"Считаю, что и 16 команд мало для нашей страны, должно быть больше. Но, учитывая сложившуюся ситуацию с финансированием команд и что происходит с инфраструктурой даже клубов премьер-лиги, подобное решение может быть временным выходом из трудной ситуации. Сделать шаг назад, чтобы сделать два шага вперед в будущем. Но при этом необходимо неукоснительно придерживаться регламента и иметь четкие критерии оценки финансового состояния клубов, чтобы не было случаев невыполняемых поручительств", - сказал Фахриев.
Теги: Фахриев
Вчера, 23:32
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№1 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 00:17) #
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Болеет за:
«Зенит»
Если под чутким руководством РФПЛ невыполнение финансовых обязательств клубами и перед клубами стало из форс-мажора обычным делом, может, не число клубов сокращать, а В КОНСЕРВАТОРИИ ЧТО-ТО ПОПРАВИТЬ?(с)
Регистрация: 6.12.2014
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